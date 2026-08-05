La lista de famosos que salió a rechazar la reforma de la Ley de Tierras

A horas del debate legislativo, referentes de la música convocaron a una movilización frente al Congreso. El Gobierno sostiene que la reforma busca atraer inversiones.
El debate por la reforma de la Ley de Tierras sumó en las últimas horas la participación de figuras del espectáculo como Tini Stoessel, Lali Espósito, Emilia Mernes, Dolores Fonzi, Ca7riel y Dillom, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y convocar a una movilización prevista para este jueves 6 de agosto al mediodía frente al Congreso.
La iniciativa, que comenzará a discutirse en el Congreso, propone modificar la legislación vigente para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos o empresas extranjeras. Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es fomentar las inversiones y facilitar el desarrollo productivo, mientras que organizaciones sociales y ambientales cuestionan la propuesta y promueven la protesta bajo la consigna "Argentina no está en venta".
Tini Stoessel compartió en sus historias de Instagram una imagen de la bandera argentina acompañada por la frase: "La patria no se vende".
Lali Espósito difundió la convocatoria realizada por el Observatorio de Tierras e invitó a sus seguidores a participar de la manifestación. Más tarde publicó un video en el que afirmó: "Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí".
Emilia Mernes replicó un video difundido por Amnistía Internacional, organización que sostiene que "defender la tierra es defender los derechos humanos" y cuestiona la eliminación del límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.
Ca7riel también expresó su postura mediante una historia de Instagram en la que escribió: "Guarda que quieren vender la Patagonia".
Por su parte, Dillom llevó el reclamo al escenario durante una presentación en Central Park, Nueva York, donde desplegó una bandera argentina con la inscripción "La patria no se vende" y promovió la convocatoria al Congreso.
En los días previos también se había pronunciado Dolores Fonzi, quien llamó a participar de la movilización con un mensaje dirigido a sus seguidores: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida".
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