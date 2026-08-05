La lista de famosos que salió a rechazar la reforma de la Ley de Tierras

Emilia Mernes replicó un video difundido por Amnistía Internacional, organización que sostiene que "defender la tierra es defender los derechos humanos" y cuestiona la eliminación del límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.

Ca7riel también expresó su postura mediante una historia de Instagram en la que escribió: "Guarda que quieren vender la Patagonia".

Por su parte, Dillom llevó el reclamo al escenario durante una presentación en Central Park, Nueva York, donde desplegó una bandera argentina con la inscripción "La patria no se vende" y promovió la convocatoria al Congreso.

En los días previos también se había pronunciado Dolores Fonzi, quien llamó a participar de la movilización con un mensaje dirigido a sus seguidores: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida".