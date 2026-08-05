Embargan la mansión de Mauro Icardi y el futbolista apuntó contra la Justicia y Wanda Nara

Además, puso en duda la imparcialidad del magistrado y pidió que se revise su actuación en la causa. También aseguró que continuará apelando las resoluciones que considere injustificadas y adelantó que seguirá defendiendo su postura por las vías legales correspondientes.

El futbolista también cuestionó el monto reclamado por alimentos futuros y afirmó que representa una cifra desproporcionada en relación con el valor de su propiedad. Según expresó, la medida no tendría sustento suficiente y consideró que el embargo carece de lógica jurídica.

En otro tramo de su publicación, criticó el tratamiento mediático del conflicto y acusó a algunos comunicadores de difundir información inexacta sobre la causa. Asimismo, sostuvo que continuará reclamando en la Justicia italiana lo que considera que le corresponde en el marco de otros procesos judiciales.

Finalmente, Icardi volvió a insistir en que el reclamo económico no estaría vinculado exclusivamente al bienestar de sus hijas y cerró su mensaje con una crítica irónica hacia la resolución judicial, dejando en claro que continuará disputando el caso en los tribunales.