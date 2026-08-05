Embargan la mansión de Mauro Icardi y el futbolista apuntó contra la Justicia y Wanda Nara

La Justicia habría embargado una propiedad de Mauro Icardi por alimentos futuros. El jugador rechazó la medida y cuestionó al juez y a Wanda Nara.
La Justicia argentina habría ordenado el embargo preventivo de la mansión de Mauro Icardi, valuada en 2.745.000 dólares, como parte de una medida cautelar destinada a garantizar el pago de alimentos futuros para las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara.
La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien compartió en sus redes sociales un documento que correspondería a una constancia de inscripción emitida en la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, la resolución habría sido impulsada por la abogada Ana Rosenfeld en el marco de lo establecido por el artículo 550 del Código Civil y Comercial.
De acuerdo con la información conocida, Icardi ya habría abonado la deuda correspondiente a los alimentos provisorios. Sin embargo, su defensa solicitó que la Justicia determine un monto definitivo para la cuota alimentaria, por lo que el tribunal deberá analizar la situación patrimonial de ambas partes antes de resolver.
Tras conocerse la medida, el delantero utilizó sus redes sociales para expresar su malestar y apuntó tanto contra el juez Adrián Hagopian como contra su expareja. En un extenso descargo, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que el embargo no responde al interés de sus hijas, sino a otros objetivos.
Además, puso en duda la imparcialidad del magistrado y pidió que se revise su actuación en la causa. También aseguró que continuará apelando las resoluciones que considere injustificadas y adelantó que seguirá defendiendo su postura por las vías legales correspondientes.
El futbolista también cuestionó el monto reclamado por alimentos futuros y afirmó que representa una cifra desproporcionada en relación con el valor de su propiedad. Según expresó, la medida no tendría sustento suficiente y consideró que el embargo carece de lógica jurídica.
En otro tramo de su publicación, criticó el tratamiento mediático del conflicto y acusó a algunos comunicadores de difundir información inexacta sobre la causa. Asimismo, sostuvo que continuará reclamando en la Justicia italiana lo que considera que le corresponde en el marco de otros procesos judiciales.
Finalmente, Icardi volvió a insistir en que el reclamo económico no estaría vinculado exclusivamente al bienestar de sus hijas y cerró su mensaje con una crítica irónica hacia la resolución judicial, dejando en claro que continuará disputando el caso en los tribunales.
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