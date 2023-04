La mamá de Messi respondió sobre la invitación al Bailando: ¿qué dijo?

En ese sentido, el periodista de chimentos reveló la respuesta de Celia Cuccittini, madre del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, ante el pedido de Marcelo Tinelli para que se convierta en parte del jurado que califique a los bailarines en el "Bailando 2023".

"Ella puntualmente me confirmó que Marcelo se lo tiró en un encuentro que tuvieron, que también lo habló con su hijo", aclaró de Brito.

La respuesta de Celia, la mamá de Messi, tras la propuesta d.mp4 La respuesta de Celia, la mama de Messi, tras la propuesta de Marcelo Tinelli de sumarla al jurado del Bailando 2023

Luego, leyó el mensaje textual que le envió la mamá del campeón del mundo: "No, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alquien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? ¡Ni loca!".

Por otro lado, Celia hizo referencia a los rumores de los últimos días: "Según Marcela Tauro dice que mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel. Me da risa, con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera y además no me colgaría de él, yo no soy nadie".

tineli-messi.png Marcelo Tinelli con el papá y la mamá de Messi

"Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más", reveló el conductor de LAM el mensaje sobre la tenacidad de Tinelli para obtener lo que desea que le envío Messi.

Tinelli ya confirmó a cuatro jurados, que serán Pampita, Moria Casán, Marcelo Polino y de Brito, y está buscando candidatos para bailar.