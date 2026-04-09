Selección Argentina: cuándo y contra quién serán los últimos amistosos antes del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Honduras (el 6 de junio en Texas) e Islandia (el 9 en Alabama) como preparación final para la Copa del Mundo.
Oficial: la Selección Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en Estados Unidos como preparación final para la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá el 6 de junio con los hondureños en Texas y el 9 contra los islandeses en Alabama a días del inicio de la máxima cita.
Con Lionel Messi como emblema, el conjunto nacional afrontará estos amistosos con la lista definitiva, lo que le permitirá al cuerpo técnico ajustar los últimos detalles, evaluar variantes y terminar de definir el equipo titular, con la intención de llegar con rodaje y funcionamiento al inicio del Mundial.
Honduras es un seleccionado al que Argentina ya enfrentó en tres ocasiones y siempre terminó como vencedor. El último antecedente fue en la previa de Qatar 2022 con triunfo 3-0 de manera categórica. Por otro lado, la Albiceleste enfrentó una sola vez a Islandia: debut en el Mundial de Rusia 2018, que fue una igualdad por uno, en un partido recordado por el penal que el arquero europeo le contuvo a Messi.
Luego de estos encuentros, Argentina debutará el 16 de junio el Mundial frente a Argelia en Kansas City, en el inicio del camino para defender la corona en el Grupo J, que también integran Austria y Jordania. Las entradas para ambos encuentros amistosos ya se pueden adquirir a través del portal Road To 26, organizador de otros amistosos como Brasil - Egipto y Bolivia - Escocia, también preparatorios para la máxima cita.
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