Selección Argentina: cuándo y contra quién serán los últimos amistosos antes del Mundial

El anuncio oficial de los amistosos previos a la Copa del Mundo

Embed #SelecciónMayor La #Scaloneta afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026:



Argentina - Honduras

Sábado 6 de junio

Estadio Kyle Field, Texas



Argentina - Islandia

Martes 9 de junio

Jordan Hare Stadium,… pic.twitter.com/fas7fWmxBk — Selección Argentina (@Argentina) April 9, 2026

Honduras es un seleccionado al que Argentina ya enfrentó en tres ocasiones y siempre terminó como vencedor. El último antecedente fue en la previa de Qatar 2022 con triunfo 3-0 de manera categórica. Por otro lado, la Albiceleste enfrentó una sola vez a Islandia: debut en el Mundial de Rusia 2018, que fue una igualdad por uno, en un partido recordado por el penal que el arquero europeo le contuvo a Messi.