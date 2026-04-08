Leyenda de Real Madrid y la Selección de Brasil eligió a Messi por sobre Cristiano Ronaldo

Marcelo, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, explicó por qué Leo es mejor que el astro portugués con el que compartió equipo.

Marcelo Vieira da Silva, leyenda del Real Madrid y la Selección de Brasil, eligió a Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo. El lateral izquierdo, considerado uno de los mejores de la historia en su posición, enfrentó muchas veces a Leo, tanto por los clásicos de los dos clubes más grandes de España como en los choques sudamericanos entre Argentina y Brasil.