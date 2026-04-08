Leyenda de Real Madrid y la Selección de Brasil eligió a Messi por sobre Cristiano Ronaldo

Marcelo, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, explicó por qué Leo es mejor que el astro portugués con el que compartió equipo.
Marcelo Vieira da Silva, leyenda del Real Madrid y la Selección de Brasil, eligió a Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo. El lateral izquierdo, considerado uno de los mejores de la historia en su posición, enfrentó muchas veces a Leo, tanto por los clásicos de los dos clubes más grandes de España como en los choques sudamericanos entre Argentina y Brasil.
Romario, leyenda de Brasil, le preguntó quién era más duro de enfrentar entre ambos. "Messi", respondió enseguida el histórico lateral izquierdo que colgó los botines el año pasado después de su regreso triunfal a Fluminense, donde alzó la Copa Libertadores 2023 tras ganarle la final a Boca Juniors.
"Es impresionante. O sea, todavía lo estoy buscando hasta el día de hoy, maldita sea”, reconoció en modo de broma para describir el talento del rosarino. “Él es muy impresionante. Messi es muy bravo”, destacó en esta entrevista para Youtube Romario TV.
Además, Marcelo, quien fue multicampeón en el Real Madrid incluyendo cinco Champions League en su palmarés, subrayó: “Él entiende muy bien todas las posiciones del campo. Cuando viene la pelota, ya sabe dónde tiene que meterse, qué hacer, cuándo salir y todo eso. Es impresionante”.
Este reconocimiento adquiere un mayor peso considerando la estrecha relación profesional que mantuvo Marcelo con Cristiano Ronaldo durante sus años de éxitos juntos en el equipo merengue. A pesar de esta cercanía, el brasileño remarcó que la capacidad de Messi para anticipar el desarrollo del juego y moverse sin balón.
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