El capitán de la Selección Argentina, que es propietario de Deportivo LSM y Leones de Rosario, adquirió el Unió Esportiva Cornellá, de la Quinta División de España.
Sorpresa: Lionel Messi compró un club de fútbol de España en otra acción de su faceta empresario. El capitán de la Selección Argentina, que ya era propietario del Deportivo LSM de Uruguay y de Leones de Rosario, adquirió el Unió Esportiva Cornellá, de la Quinta División de España llamada Tercera RFEF.
A dos meses de la Copa del Mundo, Messi sigue incursionando en el ámbito empresarial y se convirtió en propietario de la institución considerada como una de las más tradicionales de Cataluña. En la temporada 2013/14, el equipo de Baix Llobregat enfrentó al Real Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey, lo que fue hasta el momento el partido más importante de su historia.
El club informó la noticia en sus redes sociales: “La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”.
El campeón del mundo ya era dueño de dos equipos. En primer lugar, creó el Deportivo LSM en 2025 con su amigo Luis Suárez, que compite en la D de Uruguay. En segundo lugar, fundó Leones de Rosario en 2015 junto a su familia, que juega en la C -que es la cuarta división del país- y es presidido por su hermano Matías Messi.
Por otro lado, Leo adquirirá acciones de Inter Miami una vez finalizada su carrera como futbolista profesional, donde será el copropietario de Las Garzas. Un club que creció su valor con él como figura en el campo de juego obteniendo varios títulos.
La institución catalana, fundada en 1951, fue la cuna de grandes futbolistas como David Raya (actual arquero de Arsenal), Jordi Alba (histórico jugador del Barcelona), Keita Baldé (referente del fútbol senegalés) y Gerard Martín (una de las promesas que actualmente juega en el Barça).
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