Sorpresa: Lionel Messi compró un club de fútbol de España

Por otro lado, Leo adquirirá acciones de Inter Miami una vez finalizada su carrera como futbolista profesional, donde será el copropietario de Las Garzas. Un club que creció su valor con él como figura en el campo de juego obteniendo varios títulos.

La institución catalana, fundada en 1951, fue la cuna de grandes futbolistas como David Raya (actual arquero de Arsenal), Jordi Alba (histórico jugador del Barcelona), Keita Baldé (referente del fútbol senegalés) y Gerard Martín (una de las promesas que actualmente juega en el Barça).