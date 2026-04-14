Sorpresa: Javier Mascherano renunció a su cargo como entrenador de Inter Miami

Guillermo Hoyos, el elegido para reemplazar a Mascherano

El reemplazante de Mascherano será Guillermo Hoyos, un entrenador argentino con amplia trayectoria internacional que asumirá de inmediato el mando del primer equipo. Con 62 años, cuenta con experiencia en clubes de América y Europa, además de haber sido seleccionador de Bolivia. Su perfil combina formación de juveniles y conducción de planteles profesionales, con paso por el Barcelona, donde participó en el desarrollo de Messi.

Las primeras palabras de Hoyos como DT de Inter Miami

Embed Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

La historia personal de Hoyos está marcada por la superación, ya que atravesó una infancia en condiciones extremas antes de iniciar su carrera como futbolista profesional. Con el tiempo, se consolidó como entrenador y formador, construyendo una trayectoria que incluye equipos como Talleres de Córdoba y Aldosivi. Sobre su filosofía, sostuvo: “El fútbol es un placer y, a través de ese placer, podés ayudar al crecimiento del jugador”.

messi hoyos Guillermo Hoyos y un joven Lionel Messi, en su pasó por La Masía.

Su vínculo con Messi se remonta a sus años en La Masía, donde fue parte del proceso formativo del rosarino. Hoy, ese lazo se reencuentra en un contexto profesional, con el desafío de conducir a una de las figuras más importantes del fútbol mundial. El debut de esta nueva etapa será inmediato, ya que Inter Miami enfrentará a Colorado este sábado desde las 17.30 en condición de visitante.