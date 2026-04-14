Sorpresa: Javier Mascherano renunció a su cargo como entrenador de Inter Miami

El Jefecito, que llevaba adelante un ciclo exitoso con Messi como capitán dentro del campo, dejó su cargo por motivos personales. El club ya definió a su reemplazante: es argentino y tiene un vínculo con Leo.
Sorpresa: Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami en el inicio de la nueva temporada de la MLS, pese a recientemente haber logrado el primer título de liga en la historia del club junto a Lionel Messi. La decisión fue comunicada oficialmente por la institución y dejó atónitos a todos por el momento en el que se produce, con el equipo en plena competencia. Según explicó el propio entrenador, su salida responde a “razones personales”.
El entrenador argentino se despidió con un mensaje de agradecimiento hacia jugadores, empleados y fanáticos y remarcó los logros alcanzados durante su ciclo. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, expresó, en referencia a la MLS Cup conseguida. Desde la dirigencia, Jorge Mas valoró su trabajo y sostuvo: “Será para siempre parte de la historia de este club”. Su salida se da con el equipo tercero en la Conferencia Este, con 12 puntos en siete fechas.
Durante su etapa, Mascherano lideró el ciclo más exitoso del Inter Miami, con cifras récord en ataque y una destacada participación internacional. El equipo convirtió 101 goles en la temporada 2025 y alcanzó instancias decisivas en distintos torneos. Además, hizo historia en el Mundial de Clubes al avanzar a la fase eliminatoria, donde cayó ante PSG en octavos de final.
A nivel continental, el conjunto de Florida llegó a semifinales de la Concacaf Champions Cup y disputó la final de la Leagues Cup, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del continente. En el plano local, mantenía un rendimiento estable en el arranque del torneo, con un empate reciente ante New York Red Bulls que lo dejó en la parte alta de la tabla.
El reemplazante de Mascherano será Guillermo Hoyos, un entrenador argentino con amplia trayectoria internacional que asumirá de inmediato el mando del primer equipo. Con 62 años, cuenta con experiencia en clubes de América y Europa, además de haber sido seleccionador de Bolivia. Su perfil combina formación de juveniles y conducción de planteles profesionales, con paso por el Barcelona, donde participó en el desarrollo de Messi.
La historia personal de Hoyos está marcada por la superación, ya que atravesó una infancia en condiciones extremas antes de iniciar su carrera como futbolista profesional. Con el tiempo, se consolidó como entrenador y formador, construyendo una trayectoria que incluye equipos como Talleres de Córdoba y Aldosivi. Sobre su filosofía, sostuvo: “El fútbol es un placer y, a través de ese placer, podés ayudar al crecimiento del jugador”.
Su vínculo con Messi se remonta a sus años en La Masía, donde fue parte del proceso formativo del rosarino. Hoy, ese lazo se reencuentra en un contexto profesional, con el desafío de conducir a una de las figuras más importantes del fútbol mundial. El debut de esta nueva etapa será inmediato, ya que Inter Miami enfrentará a Colorado este sábado desde las 17.30 en condición de visitante.
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