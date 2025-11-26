La nueva pelea de Benjamín Vicuña con la China Suárez

chin vi

En las últimas horas del martes Benjamín Vicuña y sus dos hijos, aterrizaron en Ezeiza, en medio de la polémica por el discutido “centro de vida” de los niños y fue contundente al referirse dónde pasarán sus hijos las fiestas de Navidad y Año Nuevo, desestimando que sea en Estambul, Turquía, donde reside actualmente "la China" con su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

En diálogo con la cronista de "LAM" en América TV, el actor chileno explicó que su viaje a Chile le permitió reconectar con su familia “Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia, sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo”.

VICU

La periodista de "LAM" -que estaba en Ezeiza- lo consultó sobre si este año pasará las Fiestas de fin de año con Amancio y Magnolia, a pesar de que la madre de los menores insista con que su nuevo lugar de residencia sea en Turquía.

“Las Fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción” expresó de manera contundente.