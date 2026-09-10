Problemas con Juli Poggio, antes de que arranque Masterchef Celebrity: "Tiene aires de diva"

¿JULI ESTÁ ACOSTUMBRADA A LOS LUJOS?

El baño en suite de Julieta fue diseñado para ser completamente diferente al baño principal. La influencer optó por un estilo en tonos negros y madera, creando un espacio amplio y sofisticado, en el que resalta especialmente el inodoro negro que deslumbró a todos.

Este modelo tiene un valor de $3.507.282, aunque actualmente se ofrece con un 32% de descuento, quedando en $2.409.282. Este precio contrasta notablemente con los inodoros de calidad estándar, cuyo costo suele variar entre $50.000 y $300.000. ¿No será mucho?