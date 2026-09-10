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Problemas con Juli Poggio, antes de que arranque Masterchef Celebrity: "Tiene aires de diva"

 - Por Noelia Santone

A pocos días de comenzar la segunda temporada, una de las participantes le está trayendo "algunos dolores de cabeza al programa". ¿Qué pedidos hace?

El lunes comienzan las grabaciones de Masterchef Celebrity, la segunda temporada del ciclo culinario que ocupará las noches de Telefe, conducido por Wanda Nara. Y, entre los participantes, al parecer hay una "oveja negra". Una de las famosas alzó la voz con pedidos que molestaron...y mucho. ¿De quién se trato y qué "caprichos" tiene?

"Para que en Telefe se pronuncien en contra de esta figura, antes de empezar el programa, es porque estaría teniendo aires de diva... Es una figura querida pero, en este momento, no. Lo que me dicen, insisto en este concepto, es que tiene aires de diva", comenzaron a contar, a modo enigmático, en SQP, el programa de Yanina Latorre, en América.

"Me dicen que tienen un divismo pocas veces visto y su carrera, todavía no continúa", agregó Majo Martino, panelista del ciclo, haciendo referencia a que lo más fuerte fuerte que hizo esta famosa hasta el momento, fue ser participante de Gran Hermano, en una edición varios años atrás.

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"No es la Negra Vernacci (una de las participantes de la nueva edición del ciclo culinario) que si es diva, se la complace. Por ejemplo, entra a maquillaje y peinado y no saluda. Además, pidió camarín. Dice que quiere su espacio para su peinador y maquillador porque decidió llevar su propio equipo", contaron, sobre los requerimientos que Poggio, le puso a la producción del programa, y que no cayeron nada bien.

¿JULI ESTÁ ACOSTUMBRADA A LOS LUJOS?

El baño en suite de Julieta fue diseñado para ser completamente diferente al baño principal. La influencer optó por un estilo en tonos negros y madera, creando un espacio amplio y sofisticado, en el que resalta especialmente el inodoro negro que deslumbró a todos.

Este modelo tiene un valor de $3.507.282, aunque actualmente se ofrece con un 32% de descuento, quedando en $2.409.282. Este precio contrasta notablemente con los inodoros de calidad estándar, cuyo costo suele variar entre $50.000 y $300.000. ¿No será mucho?

El costoso inodoro que Juli tiene en el departamento que se compro y que hizo remodelar, por completo.

El costoso inodoro que Juli tiene en el departamento que se compro y que hizo remodelar, por completo.

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