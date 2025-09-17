La polémica defensa de Edith Hermida a Gustavo Cordera, tras su pedido de disculpas

"Yo tengo una opinión bien distinta a la de todos ustedes...", introdujo Edith, al aire de Bendita Tevé, el programa de Beto Casella, en las noches de El 9. "No entiendo que quieren más de Cordera", dijo la panelista, generando una primera reacción de Gabriel Cartañá, su compañero de programa, especialista en psicología.

"Que pida perdón,,,", marcó Cartaña, haciendo referencia al descargo público que tuvo el exlíder de la Bersuit Bergarabat, en las últimas horas. "Yo ya lo escuché 80 veces pedir perdón. ¿Qué hacemos? Él dijo una cosa repudiable en el año 2016, y yo lo escuché 80 veces pedir disculpas". "¿Qué quieren? Lo llevamos a la plaza y lo apedreamos como en el Medioevo. ¿Qué hacemos con Cordera? Dejamos que se dedique a otra cosa. ¿Qué quieren hacer con Cordera?", planteó Hermida, con el tono de voz elevado.

"¿Hasta cuándo va a seguir pidiendo perdón?, ¿hasta cuándo? Están todos hablando de lo que dijo Cordera, de esto y del otro. Avancemos. Hay miles de personas que hacen cosas peores que lo que dijo Cordera", manifestó, Hermida.

CORDERA EN EL "OJO DE LA CRÍTICA"

"Lo liquidaron al tipo... No pudo laburar por 7 u 8 años.", remarcó, Edith, en primera persona. Y fue entonces que Gabriel tomó la palabra e hizo un análisis sobre lo sucedido: "lo dijo Edith ´mil veces se disculpó´. Pero mientras que el se disculpe, le quita la oportunidad a la sociedad de que lo disculpe".

"Porque el ya se disculpó. Y eso es, aunque sea, antipático. Y no genera empatía con querer disculparlo, porque el ya se dio su propia disculpa. El día que el deje de disculparse y empiece a pedir disculpas, se va a encontrar con un montón de gente que va a querer disculparlo"., compartió, Cartañá.