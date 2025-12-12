Qué pasó en el bar donde se estaba Joaquín Levinton

Según las primeras informaciones, el reconocido músico -compositor de éxitos como "Loco un poco", "Pasos al costado", "Crónica Te Ve" y "Kurt Cobain" entre otros, se encontraba realizando un show en un bar-restaurante ubicado en Av. Dorrego 1697, del barrio porteño de Palermo, cuando comenzó a sentir un dolor en su pecho y se descompensó.

Levinton

Inmediatamente, al ver la situación, el público presente en el local se comunicó con SAME, activando la alerta alrededor de las 00:45 de este viernes. "En este momento está acompañado por personas de su círculo íntimo en el Hospital", informaron. allegados al líder de Turf.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó la situación que atraviesa el artista "sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

En las últimas horas, se difundió un parte médico detallando el estado de salud del artista "Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación".

El “stent” es un pequeño tubo de malla que generalmente se utiliza para mantener abiertos los vasos sanguíneos débiles o estrechados. Las endoprótesis se utilizan a menudo para tratar el estrechamiento de las arterias coronarias, que proporcionan al corazón sangre rica en oxígeno

El Hospital Fernández informó que Joaquin Levinton permanece internado bajo la supervisión del equipo médico, con pronóstico altamente favorable.