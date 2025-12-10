Polémica con Luciana Salazar Salazar: ¿Por qué vende su ropa?

Luciana se sumó a Renová tu vestidor, una plataforma de moda circular, tendencia que está creciendo en el mundo, en donde la vedette compartió imágenes de su guardarropa y anunció que sumó parte de su colección a esta empresa especializada ponerle un precio a las prendas y ofrecerlas a través de una plataforma.

En el catálogo que presentó Salazar se pueden ver vestidos, monos y outfits de marcas internacionales en talles XS, S y XXS. Y esa es justo la explicación que brinda la blonda al momento de justificar el motivo por el que no dona su ropaje a entidades benéficas o a iglesias. Y tiene que ver con el estilo de los modelos de lo que vende y sus pequeños tamaños.

Y los precios varían de acuerdo al estilo de la ropa, el tipo de tele y, sobre todo, la marca, si habla "castellano" o "cruzó la frontera". Salazar publicó vestidos que van desde $28.000 y $30.000, pasando por opciones de $45.000 y $78.000, hasta uno de una reconocida marca internacional que cuesta $1.320.000. ¿No será mucho?

SALAZAR HABLÓ DE SU "RELACIÓN" CON LA ROPA

“No soy de repetir mucho la ropa...", se sinceró Luciana, al dejar en claro que una prenda es, a su criterio, para lucir en una o dos oportunidades, como mucho, y que ya después queda descartada de su vestidor. “Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho".

Luciana Salazar, ropa 1

Luciana salazar, ropa 2

“Lo vi como una oportunidad para sacarme cosas de encima, porque llega un momento en el que hay cosas que las puedo regalar, las puedo donar, pero hay otras que no puedo”, se sinceró Salazar, sobre la causa por la que comercializa su ropa. También, la ex pareja de Martín Redrado comercializa ropa de su hija Matilda, en el que se destacan zapatillas de marcas internacionales a precios que van desde $7.000 y $15.000 hasta modelos exclusivos que llegan a $192.000.