La última aparición pública del Indio Solari: Honoris Causa en la UBA

En su lectura, Yacobitti lo definió como “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país y, que demostró a lo largo de cinco décadas, que la mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo”.

“Hoy la UBA le otorga su Doctorado Honoris Causa. No porque sus letras hayan entrado a las aulas —aunque muchas de ellas merecerían estarlo—, sino porque la universidad, cuando está a la altura de sí misma, reconoce que el pensamiento crítico no tiene un solo formato. Que la poesía puede vivir en un recital de cincuenta mil personas. Que el arte popular, cuando es genuino, es también una forma de conocimiento”, expresó.

Luego de sus palabras, se reprodujo un mensaje grabado del Indio, en el que expresó: “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a quienes les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

Como es tradición en estas ceremonias, Gelpi y Yacobitti hicieron entrega del diploma y la medalla a Gaspar Benegas, integrante de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió las distinciones en nombre del artista.

El evento finalizó con un concierto a cargo de Benegas, acompañado por un octeto de cuerdas, conformado por Valentina Cooke, Lucas Agromedo, María Cecilia García, María Cecilia Isas, Lucía Kohan, Sara Tubbia Ryan, Carla Roberta Reggio, Brenda Zimmermann y Marisa Hurtado.

Se escucharon temas como El tesoro de los inocentes, La murga de la virgencita, Había una vez, Salando las heridas, El ruiseñor, el amor y la muerte, Ostende Hotel, Serenata de los santos fumadores, El arte del buen comer y Flight 956. El concierto cerró con Yo caníbal, momento en el que se sumó una participación grabada del Indio, causando una gran emoción entre el público presente.

El homenaje se transmitió en simultáneo a través de una pantalla ubicada en la Plaza Houssay dispuesta para el público que se acercó a presenciar el homenaje.

El motivo de la entrega

La entrega del Doctorado Honoris Causa al Indio Solari se decidió en diciembre del 2025 por el Consejo Superior de la Universidad, en reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”.

En sus considerandos la resolución destacó que “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari —conocido artísticamente como ‘Indio Solari’— lo convirtió en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

El Doctorado Honoris Causa de la UBA es la máxima distinción otorgada por esta casa de altos estudios.