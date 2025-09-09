Espectáculos |

La Voz Argentina: comienza el Segundo Round

El talent show musical de Telefe se acerca a instancias finales, por eso, a partir de este miércoles comenzará una nueva instancia, con el regreso de co-coaches.

Este miércoles 10 de septiembre comenzará el "Segundo Round" de "La Voz Argentina", una nueva etapa del talent show de Telefe que traerá de regreso a grandes artistas, que ya estuvieron en la competencia, para ser co-coaches en esta instancia decisiva.

Valeria Lynch estará junto a Soledad Pastorutti, Tiago PZK con el cordobés Luck Ra, Pablo Tamagnini con Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! y La Joaqui junto a Lali Espósito. Los co coaches serán protagonistas de esta etapa donde su opinión se convertirá en puntaje y su votación puede cambiarlo todo.

En esta nueva etapa de "La Voz Argentina", cada uno de los teams quedó integrado por siete participantes y cada uno de ellos deberá brillar para asegurar su permanencia en el talent show de Telefe. Los coach sólo podrán salvar a tres integrantes de sus equipos ¿Qué pasará con los restantes? El que tenga el menor puntaje, quedará eliminado.

Con la conducción de y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti, Ales Sergi y Juliana Gattas de Miranda! como coaches, esta quinta temporada de "La Voz Argentina", el talento show de Telefe es un formato de ITV Studios y puede verse en simultáneo por la plataforma HBO Max, donde también quedan disponibles los programas luego de su transmisión.

Además, Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina siguen al frente del React de La Voz, en vivo a través de los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina.

