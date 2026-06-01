Mafalda tendrá su propia experiencia inmersiva en Buenos Aires

La experiencia ocupará 1.300 metros cuadrados y permitirá recorrer el universo de Mafalda a través de tecnología inmersiva.
La muestra abrirá en octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta y tendrá 15 salas temáticas, realidad virtual, proyecciones 360° junto con personajes en tamaño real.
Mafalda dará un nuevo paso fuera de las páginas de la historieta a partir de octubre de 2026, cuando el universo creado por Joaquín Lavado, más conocido por su seudónimo "Quino", podrá recorrerse de manera presencial en una experiencia inmersiva que abrirá sus puertas en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta, denominada “Mafalda Inmersiva”, ocupará una superficie de 1.300 metros cuadrados y ofrecerá un recorrido de aproximadamente una hora a través de 15 salas temáticas inspiradas en los personajes, escenarios y reflexiones que marcaron una de las obras más reconocidas de la cultura argentina.
La experiencia fue diseñada para que los visitantes puedan ingresar físicamente al universo de la célebre niña creada por Joaquín Salvador Lavado, Quino. Para lograrlo, combinará distintas herramientas tecnológicas con escenografías especialmente desarrolladas para recrear el espíritu de la historieta.
Entre los recursos previstos habrá video mapping de alta resolución, proyecciones de 360 grados con sonido envolvente, pantallas táctiles interactivas, esculturas de personajes en escala real y experiencias de realidad virtual multiusuario.
Según los responsables del proyecto, uno de los principales objetivos fue preservar la identidad de la obra original. Las animaciones fueron desarrolladas respetando los dibujos y textos creados por Quino, permitiendo que las clásicas tiras cobren movimiento sin alterar su esencia.
Los organizadores señalan que la muestra fue pensada tanto para quienes crecieron leyendo las aventuras de Mafalda como para los más jóvenes que se acercan por primera vez al personaje.
Además de las salas principales, habrá espacios destinados al público infantil con juegos y actividades interactivas vinculadas a la historieta.
“Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda”, afirmó Damián Kirzner, director y productor general de la iniciativa.
La experiencia cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y fue desarrollada por un equipo internacional integrado por profesionales de Argentina, España e Inglaterra.
Tras su estreno en Buenos Aires, la muestra iniciará una gira por distintos países de Europa y América Latina. El proyecto ya recibió una distinción internacional: el premio Orillas Nuevas, otorgado por el Institut Français d'Argentine y la Embajada de Francia.
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