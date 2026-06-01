Mafalda tendrá su propia experiencia inmersiva en Buenos Aires

Entre los recursos previstos habrá video mapping de alta resolución, proyecciones de 360 grados con sonido envolvente, pantallas táctiles interactivas, esculturas de personajes en escala real y experiencias de realidad virtual multiusuario.

Según los responsables del proyecto, uno de los principales objetivos fue preservar la identidad de la obra original. Las animaciones fueron desarrolladas respetando los dibujos y textos creados por Quino, permitiendo que las clásicas tiras cobren movimiento sin alterar su esencia.

Los organizadores señalan que la muestra fue pensada tanto para quienes crecieron leyendo las aventuras de Mafalda como para los más jóvenes que se acercan por primera vez al personaje.

Además de las salas principales, habrá espacios destinados al público infantil con juegos y actividades interactivas vinculadas a la historieta.

mafalda-exposicion-buenos-aires-1024x683 La muestra combinará realidad virtual, proyecciones 360° y esculturas en tamaño real de los personajes creados por Quino.

“Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda”, afirmó Damián Kirzner, director y productor general de la iniciativa.

La experiencia cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y fue desarrollada por un equipo internacional integrado por profesionales de Argentina, España e Inglaterra.

Tras su estreno en Buenos Aires, la muestra iniciará una gira por distintos países de Europa y América Latina. El proyecto ya recibió una distinción internacional: el premio Orillas Nuevas, otorgado por el Institut Français d'Argentine y la Embajada de Francia.