River le ganó con comodidad a Gimnasia y se metió en semifinales del Apertura

El Millonario venció 2 a 0 al Lobo en el Monumental con goles de Driussi y Martínez Quarta y recibirá a Rosario Central en el Monumental por un lugar en la final del campeonato.
River derrotó 2 a 0 a Gimnasia en el Monumental y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura, donde enfrentará a Rosario Central. El equipo de Eduardo Coudet resolvió el encuentro con un golazo de Sebastián Driussi en el primer tiempo y otro de Lucas Martínez Quarta en el complemento. La noche también dejó preocupación por las lesiones de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, dos bajas sensibles para el tramo final del certamen local.
El conjunto local manejó el desarrollo desde el inicio y logró abrir el marcador a los 26 minutos. Facundo Colidio desbordó por la izquierda tras un buen pase largo de Acuña, dejó atrás a Renzo Giampaoli con un sombrero y asistió a Driussi, que controló y sacó un zurdazo potente al ángulo. Gimnasia respondió con algunas aproximaciones, pero Santiago Beltrán sostuvo la ventaja con una buena atajada ante Agustín Auzmendi.
En el segundo tiempo, Gimnasia adelantó líneas y generó algunas situaciones aisladas, aunque River volvió a golpear en una acción decisiva. A los 20 minutos, Martínez Quarta recuperó la pelota en mitad de cancha, avanzó con espacios, abrió para Joaquín Freitas y terminó la jugada dentro del área con un cabezazo que superó a Nelson Insfrán para marcar el 2-0 definitivo.
El equipo platense tuvo oportunidades para descontar en el cierre, especialmente con una doble chance de Manuel Panaro y Agustín Auzmendi que encontraron respuestas del palo y luego de Beltrán. River resistió sin mayores sobresaltos y confirmó su clasificación a semifinales, donde recibirá a Rosario Central, que más temprano tuvo que recurrir al alargue para eliminar a Racing en el Gigante de Arroyito.
River sufrió las lesiones de Montiel y Acuña, donde pondrá el ojo pensando en el duelo con el Canalla: Cachete quedó afuera del encuentro con el Lobo en la entrada en calor por una molestia muscular en el isquiotibial y Acuña a la media hora del primer tiempo por otra dolencia física. Matías Viña ingresó en su lugar y el equipo logró sostener el dominio pese a perder a sus laterales titulares.
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