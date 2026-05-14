River le ganó con comodidad a Gimnasia y se metió en semifinales del Apertura

El Millonario venció 2 a 0 al Lobo en el Monumental con goles de Driussi y Martínez Quarta y recibirá a Rosario Central en el Monumental por un lugar en la final del campeonato.

River derrotó 2 a 0 a Gimnasia en el Monumental y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura, donde enfrentará a Rosario Central. El equipo de Eduardo Coudet resolvió el encuentro con un golazo de Sebastián Driussi en el primer tiempo y otro de Lucas Martínez Quarta en el complemento. La noche también dejó preocupación por las lesiones de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, dos bajas sensibles para el tramo final del certamen local.