Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole: qué dijo

El delantero terminó con las especulaciones sobre un distanciamiento al decirle al actor e influencer Javi Hoyos que ya no está con la artista rosarina. “No estamos juntos”, aseguró y, luego, aclaró que “no fue por infidelidad”. “Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que se dice no tiene nada que ver con nuestra relación”, precisó.

Ante los rumores de una supuesta aventura con una influencer italiana en Milán, Yamal ratificó: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole había sido polémica desde el principio. En agosto, ambos despejaron los rumores de romance al publicar fotos en sus redes sociales, poco después de que Yamal cumpliera 18 años. La fiesta del joven volante, celebrada el 13 de julio, generó revuelo mundial: con temática de mafia y la contratación de personas de baja estatura como entretenimiento, contó entre sus invitados VIP con Nicki Nicole, y se especula que allí empezó su historia de amor.

Durante las semanas siguientes, los dos compartieron imágenes similares en Instagram; la cantante asistió a un partido del Barcelona junto a Bizarrap y, el 25de agosto, Yamal publicó fotos del cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, donde se los vio abrazados entre flores y globos. Antes de eso ya se había rumoreado un romance tras sus viajes juntos a Mónaco e Ibiza en vuelos privados.

Nicki y Lamine M R Lamine Yamal y Nicki Nicole habían blanqueado su romance hace dos meses.

Por esos días, Yamal sorprendió a sus seguidores, al compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde mostró el costoso regalo que le hizo a Nicki Nicole. En las imágenes, Lamine mostró un llamativo anillo de diamante azul que le obsequió a la artista, acompañado de una significativa descripción: "30. ". El posteo fue interpretado por muchos como una señal clara de que el vínculo entre ambos iba en serio.

El club catalán siempre mostró preocupación por el rendimiento del futbolista tras su vínculo con la artista argentina. La semana pasada, el diario El Mundo reveló que un video publicado por Nicki Nicole desató la ira de la Federación Española de Fútbol. En el clip, la cantante y Yamal aparecen paseando en helicóptero por las islas croatas del Adriático; mientras tanto, el Barça había emitido una semana antes un parte médico que citaba una “pubalgia” recurrente para justificar su ausencia con la selección española.

La nota citó: “¿Y este qué hace?”, evidenciando la polémica generada por la secuencia mostrada a los fans.

La última aparición pública de la pareja tuvo lugar el 21deoctubre, cuando Nicki Nicole asistió al partido del Barcelona en el que el equipo disputó por la Champions League.