Lamine Yamal y Nicki Nicole: escapada romántica en Mónaco

YAMIL

Según las historias de Instagram que posea el delantero del Barcelona, la pareja se alojó en el exclusivo hotel The Maybourne Riviera, con un valor aproximado de 8.500 euros la noche.

image El exclusivo hotel The Maybourne Riviera

El miércoles 20 de agosto, la pareja de Lamil Yamal y Nicky Nicole volvió a Barcelona en un vuelo privado y fue captada por los fans que los esperaban en la salida del Aeropuerto.

image

Según trascendió, la rosarina se habría mudado -temporalmente- a la casa de Lamine Yamal, donde convive con el equipo y algunos amigos del futbolista.

Si bien no han publicado fotos juntos, tanto Nicky como Lamil postearon la misma foto en donde se podía ver la imagen de un televisor con un videojuego en pantalla, dejando en evidencia que estaban juntos esa noche.