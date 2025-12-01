Virginia Da Cunha reveló la verdadera razón la que se terminó Bandana en pleno éxito

"En su momento, con Bandana tendríamos que hacer seguido 7 años más, por contrato... Eran 10 años de contrato (el grupo musical terminó durando sólo 3 años). estábamos en la sima, estaban desarrollando dibujos animados, y todo lo que era el mercado Rusia, Israel y demás...", recordó Virginia, durante una entrevista con Pía Shaw, para La Nación.

"Todas veníamos con distintos conflictos... Una había perdido la voz, la otra lloraba todo el tiempo, arriba del escenario no había una motivación de bailar, el público, el que paga la entrada estaba viendo eso. Y en terapia, la terapeuta nos propuso conectar con el lado femenino intuitivo, que ahora yo lo desarrollé mucho en Mendoza y es muy loco como empezó ahí, con Maricalvo en esa sesión".

"Consultamos con el I Ching y salió la Mordera tajante que es un basta. Era hasta ahí, no daba para más... Así que nos sentamos con Gustavo (Yankelevich, por entonces gerente de programación de Telefe) y le dijimos ´no podemos más, queremos volver a casa, a nuestra vida´. Queríamos ver a nuestros novios, familia, poder dormir...", recordó, Da Cunha.

¿CRÓNICA DE UN FINAL ANUNCIADO?

"Queríamos tener una vida más normal y con ritmos más saludables. Nos ofrecieron mejorar las cosas pero cuando uno ya está colpasado, ya no había vuelta atrás", se sinceró Virginia, en primera persona, sin vueltas, sobre cómo se dio el final de la banda pop que, 2 décadas y media atrás, supo revolucionar todo.

bandana-1586527 Bandana fue un grupo musical que explotó 25 años atrás y que tenía 5 integrantes: Lowrdez, Ivone, Lissa, Virginia y Valeria.

"Las primeras noches después de eso sentimos liberación, felicidad... Fue como cuando viste que te separás de una relación tóxica, que te cuesta un montón soltarla pero que cuando lo hacés estás como... Así fue", compartió Da Cunha, sobre las primeras sensaciones que invadieron a las 5 integrantes de Bandana, tras el final de la banda.