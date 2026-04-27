El escalofriante video con el que Pamela Pombo denunció al exrugbier Patricio Albacete, por violencia

Pamela Pombo, violencia de género

EL FUTURO DE PAMELA

La abogada de Pamela, la doctora Ivana Lorena Crea, confirmó en el programa que la justicia dictó una cautelar que excluye a Albacete del hogar por 90 días, con orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio. “Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien”.

Pombo reconoció, también, en SQP, el programa de Yanina Latorre, por América, que su estado actual es de angustia y miedo, con ataques de pánico y depresión, y que solo pudo llevar adelante la denuncia gracias al apoyo de amigas, su abogado y su mejor amigo.