El escalofriante video con el que Pamela Pombo denunció al exrugbier Patricio Albacete, por violencia

La exvedette hizo públicas las imágenes de uno de los virulentos ataques físicos que sufrió por parte de su exmarido, el conocido deportista.
Pamela Pombo, conocida por haber trabajado como modelo y vedette y Patricio Albacete, rugbier de profesión, se casaron a mediados de 2023, hace casi tres años atrás.
Pero a comienzos del 2026, se conoció que la pareja se había terminado por un polémico motivo, pero sin conocerse el detalle de la causa, no solo por violencia, sino también por tentativa de homicidio. Y, durante varios meses, la exmodelo eligió el silencio. Hasta ahora...
Hasta que, en los últimos días, la propia Pamela, en un contexto de vivir situaciones de Violencia de género por parte de Patricio y con la necesidad de seguir compartiendo el mismo techo, hizo público un video que muestra la crudeza de una de las situaciones que le tocó vivir. En las imágenes, se escuchan gritos, golpes, forcejeos y ruegos para que la deje en paz.
"Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo. El video es el más tranquilo que tengo", aclaró, Pombo, dejando en claro que si estas imágenes son virulentas, hay peores, que revelan que su vida pudo haber estado en riesgo.
La abogada de Pamela, la doctora Ivana Lorena Crea, confirmó en el programa que la justicia dictó una cautelar que excluye a Albacete del hogar por 90 días, con orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio. “Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien”.
Pombo reconoció, también, en SQP, el programa de Yanina Latorre, por América, que su estado actual es de angustia y miedo, con ataques de pánico y depresión, y que solo pudo llevar adelante la denuncia gracias al apoyo de amigas, su abogado y su mejor amigo.
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