Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete: el video de la agresión

La modelo relató el calvario que vivió junto al exjugador de Los Pumas. Mostró imágenes que presentó ante la Justicia y aseguró que temió por su vida: “Pensé que me moría”.
Pamela Pombo rompió el silencio y denunció públicamente a su exmarido, Patricio Albacete, por violencia de género. La modelo presentó material audiovisual ante la Justicia en el que se ve al exjugador de Los Pumas sujetándola del cuello y sacudiéndola durante una discusión en la vivienda que compartían. Según contó, ese episodio no fue el peor que sufrió. “Es el video más tranquilo que tengo”, aseguró.
La denunciante relató que las agresiones comenzaron pocos meses después del casamiento, en septiembre de 2024, y que durante mucho tiempo intentó sostener la relación a través de terapia de pareja. Sin embargo, explicó que el miedo y la escalada de violencia hicieron imposible continuar. “Había momentos en los que daba miedo”, confesó.
Pombo señaló que muchos de los episodios violentos surgían en medio de discusiones por supuestas infidelidades y reveló que una de las peleas se produjo tras encontrar ropa interior de otra mujer en el auto de Albacete. También sostuvo que sufrió violencia económica y denunció intentos de desplazarla de la casa que compartían mediante una medida cautelar.
“Hace siete meses que estoy en alerta, no duermo, no como bien”, expresó la modelo, quien además contó que su ex reconocía tener problemas de ira. Según relató, aunque durante el noviazgo ya existían señales de maltrato verbal, la violencia física comenzó después del casamiento.
Uno de los testimonios más duros llegó cuando Pombo describió hasta dónde escaló la situación. “Pensé que me moría”, dijo al recordar los episodios más graves. Incluso aseguró que hubo una agresión peor que las registradas en el video, pero que no pudo conservar esas imágenes porque, según denunció, Albacete retiró las cámaras de seguridad.
Las imágenes difundidas y su testimonio reavivaron el impacto por el caso y pusieron el foco en la gravedad de la denuncia contra el exjugador de Los Pumas, que hasta el momento no respondió públicamente a las acusaciones.
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