Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete: el video de la agresión

“Hace siete meses que estoy en alerta, no duermo, no como bien”, expresó la modelo, quien además contó que su ex reconocía tener problemas de ira. Según relató, aunque durante el noviazgo ya existían señales de maltrato verbal, la violencia física comenzó después del casamiento.

“Pensé que me moría”

Uno de los testimonios más duros llegó cuando Pombo describió hasta dónde escaló la situación. “Pensé que me moría”, dijo al recordar los episodios más graves. Incluso aseguró que hubo una agresión peor que las registradas en el video, pero que no pudo conservar esas imágenes porque, según denunció, Albacete retiró las cámaras de seguridad.

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Las imágenes difundidas y su testimonio reavivaron el impacto por el caso y pusieron el foco en la gravedad de la denuncia contra el exjugador de Los Pumas, que hasta el momento no respondió públicamente a las acusaciones.