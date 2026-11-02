La reaparición tuvo un significado particular para el entorno de la conductora. Tras el alta, Mirtha había continuado su recuperación en casa y había compartido alguna imagen familiar -por el Día de la Madre-, pero esta fue la primera vez que se la vio en un evento social. Fuentes cercanas y amigos como Teté Coustarot habían destacado previamente su lucidez, buen humor y estado anímico positivo durante la convalecencia.

Mirtha Legrand publicó en sus redes sociales su primera imagen junto a su familia, con motivo del Día de la Madre