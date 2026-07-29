Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil tras la tensión entre Milei y Lula

El canciller aseguró que el conflicto entre ambos presidentes responde a diferencias políticas e ideológicas y afirmó que la Argentina no trasladará la disputa al plano institucional.
El canciller Pablo Quirno descartó que la Argentina vaya a romper relaciones diplomáticas con Brasil pese a la escalada de tensión entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya que, según el funcionario, las diferencias entre ambos mandatarios se limitan al terreno político e ideológico que no afectan el vínculo entre los dos Estados.
Quirno, en declaraciones a Radio Mitre remarcó que la postura del Gobierno argentino es mantener el conflicto fuera del ámbito institucional. “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, y agregó: “No llevamos esto al plano institucional; dejamos la disputa en un tema electoral, en una diferencia ideológica”.
El canciller también rechazó las declaraciones del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien había asegurado que Javier Milei está “perjudicando al pueblo argentino” con sus críticas al mandatario brasileño. Para Quirno, esas expresiones constituyen “juicios de valor” que no modifican la posición oficial de la Argentina.
“Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde, pero son un país soberano y ellos toman sus decisiones y nosotros las nuestras”, señaló el titular del Palacio San Martín al referirse a la situación política del país vecino.
En ese marco, el funcionario expresó su deseo de que el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, retome sus funciones en el país luego de haber sido convocado a consultas por el Palacio de Itamaraty como respuesta a las declaraciones del presidente argentino.
Quirno insistió en que, pese al cruce entre ambos mandatarios, la Argentina mantiene su voluntad de preservar las relaciones diplomáticas con Brasil y diferenciar los desacuerdos políticos del funcionamiento de los vínculos institucionales entre ambos países.
Al referirse al escenario regional, el canciller sostuvo que Javier Milei “es un defensor global de las ideas de la libertad” y destacó que el Presidente respaldó los cambios políticos registrados en distintos países de la región con la llegada de gobiernos de centroderecha y derecha.
Además, Quirno destacó la relación estratégica con Estados Unidos y afirmó que se sustenta tanto en la afinidad entre ambos gobiernos como en el vínculo personal entre Javier Milei y Donald Trump. “Tenemos una alianza estratégica con los Estados Unidos, producto no solo de la afinidad entre ambos países sino también por la afinidad personal entre el presidente Trump y el presidente Milei, pero también esto está dado por el liderazgo del presidente Milei que se refleja en el mundo y en la región”, concluyó.
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