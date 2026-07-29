Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil tras la tensión entre Milei y Lula

En ese marco, el funcionario expresó su deseo de que el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, retome sus funciones en el país luego de haber sido convocado a consultas por el Palacio de Itamaraty como respuesta a las declaraciones del presidente argentino.

Quirno insistió en que, pese al cruce entre ambos mandatarios, la Argentina mantiene su voluntad de preservar las relaciones diplomáticas con Brasil y diferenciar los desacuerdos políticos del funcionamiento de los vínculos institucionales entre ambos países.

Al referirse al escenario regional, el canciller sostuvo que Javier Milei “es un defensor global de las ideas de la libertad” y destacó que el Presidente respaldó los cambios políticos registrados en distintos países de la región con la llegada de gobiernos de centroderecha y derecha.

Además, Quirno destacó la relación estratégica con Estados Unidos y afirmó que se sustenta tanto en la afinidad entre ambos gobiernos como en el vínculo personal entre Javier Milei y Donald Trump. “Tenemos una alianza estratégica con los Estados Unidos, producto no solo de la afinidad entre ambos países sino también por la afinidad personal entre el presidente Trump y el presidente Milei, pero también esto está dado por el liderazgo del presidente Milei que se refleja en el mundo y en la región”, concluyó.