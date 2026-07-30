Espectáculos |

Revelan dato desconocido sobre la muerte de Gaspi y Oliver Tree

La madre del cantante estadounidense confesó haber tenido una conversación con su hijo horas antes del trágico accidente en Brasil, que terminó con su vida.

A casi dos meses del trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida el youtuber argentino Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el cantante estadounidense Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale, salió a la luz un detalle inédito sobre lo que planeaban hacer ese día.

Christine Begin Nickell, madre del musico norteamericano, reveló durante un homenaje -realizado el 26 de julio en Santa Cruz, California- que horas antes del accidente su hijo le contó los planes que tenía con los argentinos.

Según su relato, el grupo tenía pactada una tarde para crear contenido “Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y grabar videos para TikTok con sus amigos”.

La última foto de Gaspi, Lucas Vignale Y Oliver Tree, en Brasil

La última foto de Gaspi, Lucas Vignale Y Oliver Tree, en Brasil

Christine también recordó con emoción y humor uno de sus últimos intercambios “Le mandé un mensaje el día antes de su fallecimiento y le pregunté cómo le iba con la decisión de dejar de fumar, porque me había prometido que lo haría cuando terminara la gira. Me llamó enseguida por FaceTime y largó una enorme bocanada de humo”.

ADEMÁS: Gran Hermano Generación Dorada: una gala con sanciones y votos anulados

El accidente

El siniestro ocurrió el domingo 14 de junio de 2026, cerca de las 9 de la mañana, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento, provocando un incendio.

En la aeronave en la que viajaban Gaspi, Oliver Tree y Vignale también estaban el productor brasileño Lucas Brito Chaves Frota y el piloto Alexandre Souza, mientras que en el segundo helicóptero solo iba el piloto Charles Marsillac. Las seis personas murieron.

Ultimo video de Gaspi en Rio de janeiro

Investigaciones preliminares del Cenipa -Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil- indicaron que ambas aeronaves compartían parte de la misma ruta de vuelo y que una de ellas no fue detectada por los radares.

El homenaje

El homenaje a Oliver Tree reunió a familiares, amigos, artistas e influencers y tuvo un tono muy particular porque incluyó un escenario para bromas ácidas (roasts) y hasta ataúdes abiertos con maniquíes vestidos con el estilo característico del músico. Logan Paul fue uno de los que habló y recordó con humor negro una de sus canciones.

Gaspi, de 23 años, era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, con casi 3 millones de suscriptores en YouTube y Oliver Tree, de 32, se encontraba de gira por América Latina cuando ocurrió la tragedia.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados