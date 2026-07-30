Revelan dato desconocido sobre la muerte de Gaspi y Oliver Tree

El accidente

El siniestro ocurrió el domingo 14 de junio de 2026, cerca de las 9 de la mañana, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento, provocando un incendio.

En la aeronave en la que viajaban Gaspi, Oliver Tree y Vignale también estaban el productor brasileño Lucas Brito Chaves Frota y el piloto Alexandre Souza, mientras que en el segundo helicóptero solo iba el piloto Charles Marsillac. Las seis personas murieron.

Ultimo video de Gaspi en Rio de janeiro

Investigaciones preliminares del Cenipa -Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil- indicaron que ambas aeronaves compartían parte de la misma ruta de vuelo y que una de ellas no fue detectada por los radares.

El homenaje

El homenaje a Oliver Tree reunió a familiares, amigos, artistas e influencers y tuvo un tono muy particular porque incluyó un escenario para bromas ácidas (roasts) y hasta ataúdes abiertos con maniquíes vestidos con el estilo característico del músico. Logan Paul fue uno de los que habló y recordó con humor negro una de sus canciones.

Gaspi, de 23 años, era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, con casi 3 millones de suscriptores en YouTube y Oliver Tree, de 32, se encontraba de gira por América Latina cuando ocurrió la tragedia.