Laura Ufbal reveló por qué no aguanta a Mariana Brey: "Es una hipócrita"

"Yo jamás digo ´me quiere, no me quiere´. Son unas pelotudas. Periodistas profesionales que ´me quiere, no me quiere´- ¿Qué es, un jardín de infantes?, ¿una serie de adolescentes? Primero que son unas hipócritas varias...", arrancó Laura, en el streaming de Bondi, al ser consultada por su enemistad con Mariana.

"Hace poco Mariana me saludó, todo bien... No sé qué de habla cuando dice que no la quiero... A mí no me gusta ella porque no me gusta su carrera. No me gusta una persona que se pasó de ser periodista de espectáculos a opinar políticamente para conseguir laburos que, después. cuando le conviene, va para acá, va para allá".

"Yo no le creo nada... Yo hablo de ella profesionalmente pero no ´me quiere no me quiere´. Le va bien, que sea genial, que conduzca 40 programas. Que se pelee con Brancatelli (Diego) para que le den un programa. Es todo show y a mí no me interesan ese tipo de profesionales".

¿DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES?

"Que tenga 85 laburos, que sea feliz y que baile con Milei (Javier, Presidente de la Nación) sus canciones. No es un tema ideológico por él. Y en sentido de lo que ella hace con su profesión. No lo veo genuino, no le creo nada", apuntó Laura contra su colega, Mariana, sin pelos en la lengua.

"Le creo más la opinión a Nancy Pazos (archi enemiga pública y en privado de Brey) que a Mariana...", cerró Ubfal, tajante contra su compañera en distintos canales de tevé, radio y ahora, también, de streaming. Pero como es un enfrentamiento que viene desde hace mucho, al parecer, no habría posibilidad alguna de acercamiento.