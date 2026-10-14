LA CAPTURA DE ADOLF EICHMANN: CASO CERRADO (#104 THE HUNT FOR ADOLF EICHMANN: CASE CLOSED) - JUEVES 22 DE OCTUBRE -21:50 hs.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann logró escapar y permaneció prófugo durante quince años. La búsqueda finalmente condujo hasta Argentina, donde vivía bajo una identidad falsa en las afueras de Buenos Aires. ¿Cómo consiguieron localizar a uno de los criminales nazis más buscados del mundo y llevar adelante la operación secreta que culminó con su captura?.

LA LEYENDA DEL HOMBRE LOBO (#94 THE LEGEND OF THE WEREWOLF) - JUEVES 29 DE OCTUBRE - 21:50 hs.

Desde hace siglos, distintas culturas cuentan historias sobre seres humanos capaces de transformarse en ferocescriaturas semejantes a lobos. Aunque hoy formen parte de la leyenda y la cultura popular, antiguos relatos y hechos históricos plantean una inquietante pregunta: ¿qué sucesos reales pudieron haber dado origen al mito del hombre lobo?.

EL ROBO DE LA MONA LISA: CASO CERRADO (#88 THE THEFT OF THE MONA LISA: CASE CLOSED) - JUEVES 5 DE NOVIEMBRE - 21:50 hs.

En 1911, la Mona Lisa desapareció del Museo del Louvre sin dejar rastro. Durante más de dos años, la policía siguió numerosas pistas y sospechosos —entre ellos Pablo Picasso— para descubrir cómo una de las pinturas más famosas del mundo pudo ser robada a plena luz del día. ¿Quién estuvo detrás del extraordinario robo y cómo logró llevarse la obra maestra de Leonardo da Vinci?.

LA BÚSQUEDA DEL KRAKEN (#93 THE HUNT FOR THE KRAKEN) - JUEVES 12 DE NOVIEMBRE - 21:50 hs.

Durante siglos, marineros de distintas partes del mundo relataron encuentros con enormes criaturas capaces de atacar embarcaciones y arrastrar a sus tripulantes hacia las profundidades. Entre todas ellas, ninguna alcanzó la fama del Kraken. ¿Se trata simplemente de una antigua leyenda nacida del temor al océano o podría estar inspirada en una criatura real?.

EL ASESINATO DE SAM GIANCANA (#99 THE MURDER OF SAM GIANCANA) - JUEVES 19 DE NOVIEMBRE - 21:50 hs.

En 1975, el poderoso jefe mafioso Sam Giancana fue asesinado a balazos dentro de su propia casa poco antes de declarar ante una comisión del Senado estadounidense. Medio siglo después, su asesino nunca fue identificado. ¿Se trató de un ajuste de cuentas de la mafia, alguien buscaba impedir que revelara sus secretos o existieron otros intereses detrás de su muerte?.

EL UNABOMBER: CASO CERRADO (#87 THE UNABOMBER: CASE CLOSED) - JUEVES 26 DE NOVIEMBRE - 21:50 hs.

Durante casi dos décadas, un misterioso atacante aterrorizó a Estados Unidos mediante bombas caseras mientras conseguía mantenerse un paso por delante de las autoridades. Sin huellas dactilares ni ADN que condujeran hasta él, el FBI emprendió una de las investigaciones más extensas de su historia. ¿Qué pista permitió finalmente descubrir la identidad del Unabomber y poner fin a su campaña de terror?.

¿QUIÉN FUE EL ESTRANGULADOR DE BOSTON? (#89 WHO IS THE BOSTON STRANGLER?) - JUEVES 3 DE DICIEMBRE - 21:50 hs.

A comienzos de la década de 1960, una serie de asesinatos de mujeres desató el terror en Boston y puso en marcha una de las mayores cacerías humanas de la historia de la ciudad. Aunque un sospechoso quedó vinculado con los crímenes, durante décadas persistieron las dudas sobre el caso. ¿Quién fue realmente el Estrangulador de Boston?.

LA CONSPIRACIÓN PARA MATAR A LINCOLN (#101 THE PLOT TO KILL LINCOLN) - JUEVES 10 DE DICIEMBRE - 21:50 hs.

En abril de 1865, John Wilkes Booth asesinó al presidente Abraham Lincoln, pero los acontecimientos de aquella noche revelaron rápidamente que no había actuado solo. Mientras comenzaba una de las mayores persecuciones de la historia estadounidense, surgían interrogantes sobre el verdadero alcance del complot. ¿Quiénes participaron de la conspiración y existió alguien más poderoso detrás del plan para matar a Lincoln?.

LA CAPTURA DE EL CHAPO: CASO CERRADO (#102 THE HUNT FOR EL CHAPO: CASE CLOSED) - JUEVES 17 DE DICIEMBRE - 21:50 hs.

Durante años, Joaquín “El Chapo” Guzmán consiguió evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses y protagonizó espectaculares fugas que parecían volverlo imposible de atrapar. Incluso escapó de una prisión de máxima seguridad a través de un sofisticado túnel construido debajo de su celda. ¿Cómo consiguieron finalmente localizar y capturar en México a uno de los narcotraficantes más buscados del mundo?.