Desde los secretos del Área 51 hasta la captura de Adolf Eichmann en Argentina, nuevas investigaciones sobre algunos de los casos y enigmas más fascinantes de todos los tiempos.
Este jueves 15 de octubre a las 21:50, History estrenará la séptima temporada de “Grandes Misterios de la Historia con Laurence Fishburne", la exitosa serie que vuelve con nuevas investigaciones sobre algunos de los grandes interrogantes que han atravesado la historia y que continúan despertando teorías, controversias y preguntas sin respuesta.
Con la conducción y producción del reconocido actor Laurence Fishburne, esta nueva entrega recorre desde los secretos que rodean al Área 51 y legendarias criaturas como el hombre lobo y el Kraken hasta célebres investigaciones criminales, conspiraciones y persecuciones que mantuvieron al mundo en vilo. Con el testimonio de historiadores, investigadores, científicos, periodistas y especialistas, cada episodio reconstruye los hechos y examina las principales teorías y evidencias detrás de cada misterio.
La nueva temporada tendrá además una fuerte conexión con América Latina, al recuperar la extraordinaria operación que permitió localizar y capturar a Adolf Eichmann en Argentina y reconstruir la extensa persecución de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México.
Oculta en el desierto de Nevada, el Área 51 es una de las bases militares más secretas del mundo. Desde la década de 1950, el hermetismo que la rodea ha alimentado teorías sobre aviones experimentales, proyectos ultrasecretos y hasta tecnología extraterrestre. ¿Qué ocurre realmente detrás de sus estrictas medidas de seguridad y qué secretos continúa ocultando el gobierno de Estados Unidos?
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann logró escapar y permaneció prófugo durante quince años. La búsqueda finalmente condujo hasta Argentina, donde vivía bajo una identidad falsa en las afueras de Buenos Aires. ¿Cómo consiguieron localizar a uno de los criminales nazis más buscados del mundo y llevar adelante la operación secreta que culminó con su captura?.
Desde hace siglos, distintas culturas cuentan historias sobre seres humanos capaces de transformarse en ferocescriaturas semejantes a lobos. Aunque hoy formen parte de la leyenda y la cultura popular, antiguos relatos y hechos históricos plantean una inquietante pregunta: ¿qué sucesos reales pudieron haber dado origen al mito del hombre lobo?.
En 1911, la Mona Lisa desapareció del Museo del Louvre sin dejar rastro. Durante más de dos años, la policía siguió numerosas pistas y sospechosos —entre ellos Pablo Picasso— para descubrir cómo una de las pinturas más famosas del mundo pudo ser robada a plena luz del día. ¿Quién estuvo detrás del extraordinario robo y cómo logró llevarse la obra maestra de Leonardo da Vinci?.
Durante siglos, marineros de distintas partes del mundo relataron encuentros con enormes criaturas capaces de atacar embarcaciones y arrastrar a sus tripulantes hacia las profundidades. Entre todas ellas, ninguna alcanzó la fama del Kraken. ¿Se trata simplemente de una antigua leyenda nacida del temor al océano o podría estar inspirada en una criatura real?.
En 1975, el poderoso jefe mafioso Sam Giancana fue asesinado a balazos dentro de su propia casa poco antes de declarar ante una comisión del Senado estadounidense. Medio siglo después, su asesino nunca fue identificado. ¿Se trató de un ajuste de cuentas de la mafia, alguien buscaba impedir que revelara sus secretos o existieron otros intereses detrás de su muerte?.
Durante casi dos décadas, un misterioso atacante aterrorizó a Estados Unidos mediante bombas caseras mientras conseguía mantenerse un paso por delante de las autoridades. Sin huellas dactilares ni ADN que condujeran hasta él, el FBI emprendió una de las investigaciones más extensas de su historia. ¿Qué pista permitió finalmente descubrir la identidad del Unabomber y poner fin a su campaña de terror?.
A comienzos de la década de 1960, una serie de asesinatos de mujeres desató el terror en Boston y puso en marcha una de las mayores cacerías humanas de la historia de la ciudad. Aunque un sospechoso quedó vinculado con los crímenes, durante décadas persistieron las dudas sobre el caso. ¿Quién fue realmente el Estrangulador de Boston?.
En abril de 1865, John Wilkes Booth asesinó al presidente Abraham Lincoln, pero los acontecimientos de aquella noche revelaron rápidamente que no había actuado solo. Mientras comenzaba una de las mayores persecuciones de la historia estadounidense, surgían interrogantes sobre el verdadero alcance del complot. ¿Quiénes participaron de la conspiración y existió alguien más poderoso detrás del plan para matar a Lincoln?.
Durante años, Joaquín “El Chapo” Guzmán consiguió evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses y protagonizó espectaculares fugas que parecían volverlo imposible de atrapar. Incluso escapó de una prisión de máxima seguridad a través de un sofisticado túnel construido debajo de su celda. ¿Cómo consiguieron finalmente localizar y capturar en México a uno de los narcotraficantes más buscados del mundo?.
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