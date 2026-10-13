Nora Colosimo confesó la razón por la que se separó del padre de Wanda Nara: "Tenía adicción al..."

Nora con Andrés y las dos hijas en común: Wanda y Zaira.

ANDRÉS CONTÓ CÓMO SUPERÓ SU ADICCIÓN POR EL JUEGO

"Tuve una situación con este trastorno que es la ludopatía, que es bastante complejo. Pensé que lo podía manejar medianamente fácil, porque yo sé despegarme de todo este tipo de situaciones, pero eso me costó”, reconoció Andrés, en diálogo con la conductora Mercedes Cordero.

“Lo logré de manera personal, no necesité asistencia ajena, ni grupos, ni nada. Por suerte, hace muchos años no tengo más ese problema, pero lo viví y lo sufrí. Es terrible cómo la pasan. Las chicas eran nenas, bastante chiquitas. Y yo tenía ese problema, pero bueno, pude salir”, aseguró, Nara.