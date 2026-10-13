Nora Colosimo confesó la razón por la que se separó del padre de Wanda Nara: "Tenía adicción al..."

La mamá de la conductora de Masterchef Celebrity abrió las puertas de su corazón para contar la realidad por la que se separó con Andrés, después de casi treinta años de casados.
Nora Colosimo, mamá de Wanda, contó públicamente por primera vez el por qué se terminó su matrimonio de casi treinta años con Andrés Nara. La relación entre los padres de la conductora de Masterchef Celebrity se rompió en su momento y nadie sabía el verdadero motivo...hasta ahora.
"No, ojalá hubiera sido eso. Era más leal la competencia”, fue la primera reacción de Nora, al ser consultada por Luis Ventura, en una entrevista para Secretos Verdaderos, en América, sobre si el motivo de su ruptura con Andrés tuvo que ver con una icarddiana, el famoso término que quedó instalado en la sociedad por la separación de Wanda y Maxi López, con un tercero en discordia, Mauro Icardi.
“Él tuvo problemas de adicciones con el juego. Ludópata. Y la pasé muy mal, Luis...", se sinceró, Colosimo, en diálogo mano a mano con el conductor. “Hoy lo hablo porque él lo habló. Es algo que él ya pudo salir y está superado. Pero bueno, es lo que terminó mi matrimonio”, afirmó, con firmeza.
"Es verdad que siempre viajé mucho y acompañé. Lo que Andrés nunca se preguntó es por qué yo tal vez me escapaba de ese matrimonio y viajaba y me iba tanto”, reconoció la también mamá de Zaira, sobre lo que sucedió en el último tiempo de su matrimonio con Andrés.
"Tuve una situación con este trastorno que es la ludopatía, que es bastante complejo. Pensé que lo podía manejar medianamente fácil, porque yo sé despegarme de todo este tipo de situaciones, pero eso me costó”, reconoció Andrés, en diálogo con la conductora Mercedes Cordero.
“Lo logré de manera personal, no necesité asistencia ajena, ni grupos, ni nada. Por suerte, hace muchos años no tengo más ese problema, pero lo viví y lo sufrí. Es terrible cómo la pasan. Las chicas eran nenas, bastante chiquitas. Y yo tenía ese problema, pero bueno, pude salir”, aseguró, Nara.
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