Wanda Nara rompió el silencio tras su separación de Martín Migueles

La conductora de MasterChef Celebrity reveló la causa de su ruptura amorosa con su investigado novio.
Wanda Nara habló, por primera vez, luego de conocerse la noticia de su ruptura amorosa con Martín Migueles, su pareja de los últimos 6 meses. La presentadora reveló la razón por la que se rompió el "hechizo" con su polémico e investigado ex, con quien volvió a compartir -sin reconciliarse aún- el último fin de semana.
“Estoy muy bien. Estoy tranquila, feliz, con muchos amigos, pero no quiero hablar de muchas cosas... Ni importa quien tomó la decisión de separarse, no quiero hablar de eso", se sinceró Wanda, en diálogo con Infama, por América.
“Las cosas que hablan y que dicen... yo lo único que te puedo hablar son cosas lindas de él. Conocí a una persona que es divina, que si tiene algún problema, ojalá lo solucione y lo pueda aclarar, pero no te puedo hablar de cosas que yo no sé o desconozco”, dijo Nara, respecto a las versiones que indican que Migueles está siendo investigado por la justicia.
"No me meto en las cosas personales de nadie y estoy muy tranquila y siguiendo mi vida y mis cosas...", agregó, la conductora de MasterChef Celebrity, en el prime time de Telefe. "Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de lugar. También decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas y no sos famoso y no sabés cómo manejarlas y no es de este palo. Entonces, fue también un poco para cuidarlo”, justificó Wanda, respecto del motivo de su ruptura amorosa.
Días atrás, Claudia Ciardone, exmodelo y vedette, contó públicamente que Migueles la contactó y la invitó a un encuentro privado, dejando en claro que el exnovio Wanda, tenía intenciones íntimas con ella.
“No hablo de esas cosas. Yo soy una mujer que me escriben, te diría que casi todos mis ex, y nunca haría una cosa así”. “La verdad que confío, te vuelvo a decir, confío ciegamente en él, tengo buena relación, entrenamos juntos, quizás hasta alguna vez me vuelven a ver entrenando con él o teniendo relación, porque yo termino muy bien”, aseguró, Wanda.
“Ahora estoy muy bien así, la verdad que estoy feliz. Yo cuando me separé en aquel momento dije ‘estoy para estar sola’ y bueno, tuve dos relaciones de gente muy linda que conocí. Tengo cámaras encima, entonces es obvio que me van a ver si estoy con alguien”, cerró, Nara.
