Le dieron el alta a Peter Lanzani

Con esta historia subida a su cuenta personal de Instagram, el actor aclaró que ya se encuentra en su casa, y de esta manera evitar que fanáticos y curiosos se acercaran a la clínica en donde estuvo internado.

PETER

Javier Braier, el manager del actor, explicó cómo fue todo el proceso posterior a la cirugía de apéndice “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”.

La semana pasada Netflix anunció la próxima película protagonizará Peter Lanzani junto a la actriz Verónica Llinás, con la dirección de Santiago Mitre. Se trata de un thriller político -aún sin título oficial- que se desarrollará en plena dictadura militar y que se centrará en la historia de la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos.

“Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético” explicó Lanzani en el comunicado de prensa oficial emitido por Netflix.