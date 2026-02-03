Le dieron el alta a Peter Lanzani

La sorpresiva internación en el día de ayer generó preocupación en el ambiente artístico y el público en general. Ya fue operado y dado de alta.
Después de varias horas de incertidumbre, el propio Peter Lanzani fue quien se encargó de confirmar el motivo de su internación en el Sanatorio Colegiales de la Ciudad de Buenos Aires. “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad”, escribió sobre una fotografía donde se lo puede ver posando desnudo, con el clásico "camisolín" de hospital, y dando muestra de su excelente estado de ánimo.
Con esta historia subida a su cuenta personal de Instagram, el actor aclaró que ya se encuentra en su casa, y de esta manera evitar que fanáticos y curiosos se acercaran a la clínica en donde estuvo internado.
Javier Braier, el manager del actor, explicó cómo fue todo el proceso posterior a la cirugía de apéndice “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”.
La semana pasada Netflix anunció la próxima película protagonizará Peter Lanzani junto a la actriz Verónica Llinás, con la dirección de Santiago Mitre. Se trata de un thriller político -aún sin título oficial- que se desarrollará en plena dictadura militar y que se centrará en la historia de la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos.
“Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético” explicó Lanzani en el comunicado de prensa oficial emitido por Netflix.
comentar