Todos los nominados a los Premios Estrella de Mar

El Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata dio a conocer los espectáculos y artistas nominados para los Premios Estrella de Mar.

Durante la tarde de este lunes 2 de febrero, el jurado responsable de elegir a las obras que participarán de una nueva edición del Premio Estrella de Mar que organiza el Ente Municipal de Turismo y Cultura, dio a conocer la lista de espectáculos y artistas nominados entre entre los más de 350 inscriptos.