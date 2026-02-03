Todos los nominados a los Premios Estrella de Mar

El Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata dio a conocer los espectáculos y artistas nominados para los Premios Estrella de Mar.
Durante la tarde de este lunes 2 de febrero, el jurado responsable de elegir a las obras que participarán de una nueva edición del Premio Estrella de Mar que organiza el Ente Municipal de Turismo y Cultura, dio a conocer la lista de espectáculos y artistas nominados entre entre los más de 350 inscriptos.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 9 de febrero en el Hotel Provincial, la alfombra roja comenzará a las 19:30, mientras que la ceremonia empezará a las 21:00 hs.
Comedia
La cena de los tontos
Toc Toc
Passion. la marca del engaño
Una clase especial
Asia caliente, el no musical
Actriz de Comedia
Laurita Fernández - La cena de los tontos
Gabriela Grinblat - Toc Toc
Kitty Locane – Passion, la marca del engaño
Mónica Salvador - Voyeurs el lado B
Victoria Carreras - Voyeurs el Lado B
Actor de Comedia
Martín Bossi - La cena de los tontos
Gustavo Bermúdez - La cena de los tontos
Damián de Santo - Una clase especial-
Diego Perez - Toc Toc
Matías Alé - Asia caliente el no musical
Comedia Dramática
Made In Lanús
El Secreto
Alejandra, una perforación a cielo abierto
Edipo en Ezeiza
Actor de Comedia Dramática
Gerardo Romano por El secreto
Martin Rechimuzzi por Alejandra, una perforación a cielo abierto
Alberto Ajaka por Made in Lanús
Actriz de Comedia Dramática
Ana María Picchio por El secreto
Malena Solda por Made In Lanús
Julieta Carrera por Edipo en Ezeiza
Drama
La Ballena
Relatividad
El Debate
Actor de Drama
Julio Chavez, por La Ballena
Luis Machín, por Relatividad
Enrique Dumont, por El Debate
Gabriel Rovito, por El Debate
Paulo Brunetti, Vanya
Actriz de Drama
Laura Oliva - La Ballena.
Gabriela Toscano – Relatividad.
Lucia Aduriz - Quien sea llega tarde.
Dirección Nacional
Ricky Pashkus - La Ballena y Pretty Woma, el musical.
Luis Brandoni - Made in Lanús.
Marcelo Caballero – Chanta.
Marcos Carnevale - La Cena de los Tontos.
Manuel Gonzalez Gil - El Debate - Una clase especial y El Secreto.
Teatro Tronador: en Co-Producción con Rimas Producciones por La ballena y Co-Producción con Fammas Producciones, CC Konex y Producciones Franca por La Llamada; en Co-Producción con el Teatro San Martín por ¡Chau Macoco! y Cyrano; en Co-Producciòn con El Reino Infantil por La Granja de Zenón.
Adrian Suar, Guilermo Francella con Ezequiel Corbo, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Diego Djeredjian y por La Cena de los Tontos
Carlos Rottemberg por Toc Toc Carlos Rottemberg en Co-Producción con Tomàs Rottemberg, FaronI Producciones y Juan Manuel Caballè por El Secreto y en Co-Producción con Nazarena Bredeston, Taboada Producciones y Juan Manuel Caballé por Made in Lanús
Pardo Producciones por Pretty Woman, el musical y Fátima Universal
Micro Teatro-
Preguntitas al tarot
Que nacieron hijos nuestros
El testamento de Juana
Autor Nacional
Leo Rizzi - La pared de Ross
Andrés Bazzalo - Cuestiones con mi padre
Susana Estrella - En el amor y en la guerra Malvinas
Teatro Marplatense
Solos, un lienzo en blanco
El conventillo de la Paloma
La Madonnita
Barlovento II, Espíritu del mar
Perras
Actor Marplatense
Lalo Alías - La Madonnita
Patricio Ennis - Los buenos tratos o instruciones para subdividir la herencia de un tiempo compartido
Eduardo García - Alelí, una danza en la penumbra - La Casa de las ventanas que lloran, desde el abismo
Actriz Marplatense
Clarisa Aiace - El futuro es patrimonio
Andrea Chulak - La deuda del Nobel
María Cámpora - Solos, un lienzo en blanco
Dirección en Teatro Marplatense
Sebastián Dativo - CONFIN: construir otra narrativa festejando inventar nada
María y Victoria Carreras - El conventillo de la Paloma
Sebastián Villar - Solos, un lienzo en blanco
Producción Marplatense
Martín Barriga por Voces del musical -Un musical de musicales - Sueño stereo, el tributo
Anahí Ramos por Chicago y el Mundo de Bob Fosse - Eternamente Madonna
Vicky Bosso por Crescendo y en Co-Producción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Feliz Fritz por Operación Rosa Rosa: Las décadas ganadas.
María Carrera y Victoria Carreras por El conventillo de la Paloma- Petón Producciones por La Sirena y el pirata - 25 años pura vida, pura risa
Paquito Wanchankein - El niño que vivió - La magia de la risa y Un zapato mágico
Tributo
Ápeiron tributo a Pink Floyd
Culto Gitano tributo a Sandro
Prim! Tributo a Los Chalchaleros
Recycler tributo a Metálica
Jazz
Stephen Hull
Elizabeth Karayekov
Romeo Jazz Project
Tango
Maestros del Tango
Ya está en el Aire
La bruma en concierto
Entre sombras y tangos
Música Marplatense
Maldita Ramona
Hombrepie
Efra
Recital
Diego Torres - Mi norte y mi sur
Luciano Pereyra - Te sigo amando
Pimpinela - Noticias del amor
Rock
Ciro y los Persas
El Plan de la Mariposa
Guasones
Música Clásica
Crescendo
Opera Bis, lírica y humor
La Pasión no tiene edad, un diálogo musical.
Héroes Lírico Pop
Música Original
Opuestos por el vértice - Opuestos por el vértice
Camila Suero e Ignacio Corva - Vox Popurri: Fanfarría, Al latido de un compás
Juan Barone - Materia fungible
Música Tropical / Cuarteto
Luck-Ra
Ke Personajes
La Konga y la Delio Valdez
Cumbia Grande
Fiesta
Elrow - Mute
La Mágica – Bendu Arena
Picheo 808 - Umano
Electrónica
Artbat - Mute
Boris Brejcha – Mute
Sasha & Digweed – Umano
After
Hozho - Mute-
Konstantin Sibold – El Calamar Loco
Paco Osuna – La Normandina
Producción Musical
300 Producciones por El Plan de la mariposa - Ciro y los Persas - La Konga y La Delio Valdez y Luciano Pereyra
Destino Arena por Franky Rizardo - Deborah De Luca - Paco Osuna y Luck Ra
Mute por Boris Brejcha – Pawsa – Hozho –Elrow - Bresh y Artbat
Torres de Manantiales Producciones Bajo Tierra por Stephen Hull - Pipi Piazzolla Trìo - Unno Trìo - Christie Dashiell y Elizabeth Karayekov
Ref Group por Las Pastillas del Abuelo - El Kuelgue - YSY A - Pequeño Pez y Guasones
comentar