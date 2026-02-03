Espectáculos

Todos los nominados a los Premios Estrella de Mar

El Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata dio a conocer los espectáculos y artistas nominados para los Premios Estrella de Mar.

Durante la tarde de este lunes 2 de febrero, el jurado responsable de elegir a las obras que participarán de una nueva edición del Premio Estrella de Mar que organiza el Ente Municipal de Turismo y Cultura, dio a conocer la lista de espectáculos y artistas nominados entre entre los más de 350 inscriptos.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 9 de febrero en el Hotel Provincial, la alfombra roja comenzará a las 19:30, mientras que la ceremonia empezará a las 21:00 hs.

Comedia

  • La cena de los tontos
  • Toc Toc
  • Passion. la marca del engaño
  • Una clase especial
  • Asia caliente, el no musical
image

Actriz de Comedia

  • Laurita Fernández - La cena de los tontos
  • Gabriela Grinblat - Toc Toc
  • Kitty Locane – Passion, la marca del engaño
  • Mónica Salvador - Voyeurs el lado B
  • Victoria Carreras - Voyeurs el Lado B

Actor de Comedia

  • Martín Bossi - La cena de los tontos
  • Gustavo Bermúdez - La cena de los tontos
  • Damián de Santo - Una clase especial-
  • Diego Perez - Toc Toc
  • Matías Alé - Asia caliente el no musical

Comedia Dramática

  • Made In Lanús
  • El Secreto
  • Alejandra, una perforación a cielo abierto
  • Edipo en Ezeiza
image

Actor de Comedia Dramática

  • Gerardo Romano por El secreto
  • Martin Rechimuzzi por Alejandra, una perforación a cielo abierto
  • Alberto Ajaka por Made in Lanús

Actriz de Comedia Dramática

  • Ana María Picchio por El secreto
  • Malena Solda por Made In Lanús
  • Julieta Carrera por Edipo en Ezeiza

Drama

  • La Ballena
  • Relatividad
  • El Debate

Actor de Drama

  • Julio Chavez, por La Ballena
  • Luis Machín, por Relatividad
  • Enrique Dumont, por El Debate
  • Gabriel Rovito, por El Debate
  • Paulo Brunetti, Vanya
image

Actriz de Drama

  • Laura Oliva - La Ballena.
  • Gabriela Toscano – Relatividad.
  • Lucia Aduriz - Quien sea llega tarde.

Dirección Nacional

  • Ricky Pashkus - La Ballena y Pretty Woma, el musical.
  • Luis Brandoni - Made in Lanús.
  • Marcelo Caballero – Chanta.
  • Marcos Carnevale - La Cena de los Tontos.
  • Manuel Gonzalez Gil - El Debate - Una clase especial y El Secreto.

Teatro Musical

  • Gwen
  • La Llamada
  • Pretty Woman, el musical

Actor Teatro Musical

  • César “Banana” Pueyrredón - La llamada
  • Juan Ingaramo - Pretty Woman, el musical
  • Mariano Saborido - La llamada

Actriz de Teatro Musical

  • Camila Suero - Fanfarria, al latido de un compás
  • Flor Jazmín Peña - La Llamada
  • Florencia Peña - Pretty Woman, el musical

Music Hall - Café Concert

  • Fátima Universal
  • Operación Rosa Rosa: Las Dècadas Maravillosas
  • Función Imposible
image

ADEMÁS: Le dieron el alta a Peter Lanzani

Humor

  • Feliz día, Sutottos
  • Experiencia Dalia Gutmann
  • Rápido y Gracioso

Labor Humorística

  • Roberto Peña - Función Imposible
  • Paquito Wanchankein - 25 años pura vida, pura risa
  • Rodrigo Vagoneta - Chistes ya!
  • Fátima Flórez - Fátima Universal

Actuación de Reparto

  • Mariano Magnífico - Pretty Woman, el musical
  • Esteban Prol - La Cena de los Tontos
  • Leticia Siciliani - La Llamada
  • Rodrigo Noya - El Secreto

Unipersonal

  • Chanta
  • Prima Facie
  • Los Habitantes
  • El Invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado
  • No me muero
image

Espectáculo Alternativo

  • El Mecanismo de Alaska
  • Algo lindo del horror
  • Mayumaná
  • Sex, la obra
  • Cae una catedral

Labor en Espectáculo Alternativo

  • Diego Ramos - Sex, la obra
  • Gloria Carrá - Sex, la obra
  • Nicolás Riera - Sex, la obra
  • Julieta Ortega - Sex, la obra
  • Federico Lehmann - Cae una Catedral y El mecanismo de Alaska
  • Mariana “Cumbi” Bustinza - Algo lindo del horror
image

Revelación

  • Juli Castro - La llamada
  • Juan Amador - Sangre Gitana
  • Guillermo Arengo – La cena de los tontos
  • Pata Liberati - Emocional
  • Marina Oddo - Bendito Humor

Stand Up

  • Ruido de Mate - Mike Chouhy
  • Te pido mil disculpas - Nahuel Liborra y Ceci Hace

Infantiles

  • Lo peor de Eber Ludueña - Luis Rubio
  • Mor Malhú
  • AventurHadas, un viaje al corazón
  • La Sirena y el Pirata

Recital Infantil

  • Pequeño Pez
  • La Granja de Zenón
  • Las guardianas K-Pop, el concierto

Variedades

  • Servián, el circo: El origen mágico
  • Fantasía sobre Hielo
  • Puertas a mundos
  • Dinosaurios y el mundo Jurásico
  • Mar del Enciende
image

Transformismo

  • Distintas, licenciadas en humor
  • El hotel de las ladies deluxe
  • Icónica la revista

Danza nacional

  • Bloody Tango
  • Noche de Clásicos
  • Un poyo rojo
  • Mora Godoy y su máquina tanguera
  • Materia fungible

Danza Marplatense

  • Chicago y el mundo de Bob Fosse
  • Destino Tango
  • Lúdica

Coreografía

  • Franco Rau, Servián, el circo: El origen mágico
  • María Laura Cattalini y Noelia Marzol - Bloody Tango
  • David Señoran - Materia fungible

Compania de Danza

  • Bloody Tango
  • Ballet Iñaki Urlezaga-
  • David Señoran

Escenografía

  • Jorge Ferrari - Pretty Woman, el musical
  • Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bó - Chanta
  • Lucila Rojo - Made in Lanús – La cena de los tontos

Vestuario

  • Ginentt Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz - Servián, el circo: El origen mágico
  • Andrea Aguirre – AventurHadas: Un viaje al corazón
  • Mercedes Colombo - Pretty Woman
  • Fátima Flórez y Glicelia Ibarra - Fátima Universal
  • Mónica Sirio - Bloody Tango

Iluminación

  • Martín Lugones - Servián, el circo: El origen màgico
  • Fernando Urta - Mayumaná
  • Ariel Valdesogo, Yonatán Gonzalez, Aldana Pascual y Fátima Flórez - Fátima Universal

Producción Nacional

  • Teatro Tronador: en Co-Producción con Rimas Producciones por La ballena y Co-Producción con Fammas Producciones, CC Konex y Producciones Franca por La Llamada; en Co-Producción con el Teatro San Martín por ¡Chau Macoco! y Cyrano; en Co-Producciòn con El Reino Infantil por La Granja de Zenón.
  • Adrian Suar, Guilermo Francella con Ezequiel Corbo, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Diego Djeredjian y por La Cena de los Tontos
  • Carlos Rottemberg por Toc Toc Carlos Rottemberg en Co-Producción con Tomàs Rottemberg, FaronI Producciones y Juan Manuel Caballè por El Secreto y en Co-Producción con Nazarena Bredeston, Taboada Producciones y Juan Manuel Caballé por Made in Lanús
  • Pardo Producciones por Pretty Woman, el musical y Fátima Universal

Micro Teatro-

  • Preguntitas al tarot
  • Que nacieron hijos nuestros
  • El testamento de Juana

Autor Nacional

  • Leo Rizzi - La pared de Ross
  • Andrés Bazzalo - Cuestiones con mi padre
  • Susana Estrella - En el amor y en la guerra Malvinas

Teatro Marplatense

  • Solos, un lienzo en blanco
  • El conventillo de la Paloma
  • La Madonnita
  • Barlovento II, Espíritu del mar
  • Perras

Actor Marplatense

  • Lalo Alías - La Madonnita
  • Patricio Ennis - Los buenos tratos o instruciones para subdividir la herencia de un tiempo compartido
  • Eduardo García - Alelí, una danza en la penumbra - La Casa de las ventanas que lloran, desde el abismo

Actriz Marplatense

  • Clarisa Aiace - El futuro es patrimonio
  • Andrea Chulak - La deuda del Nobel
  • María Cámpora - Solos, un lienzo en blanco

Dirección en Teatro Marplatense

  • Sebastián Dativo - CONFIN: construir otra narrativa festejando inventar nada
  • María y Victoria Carreras - El conventillo de la Paloma
  • Sebastián Villar - Solos, un lienzo en blanco

Producción Marplatense

  • Martín Barriga por Voces del musical -Un musical de musicales - Sueño stereo, el tributo
  • Anahí Ramos por Chicago y el Mundo de Bob Fosse - Eternamente Madonna
  • Vicky Bosso por Crescendo y en Co-Producción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Feliz Fritz por Operación Rosa Rosa: Las décadas ganadas.
  • María Carrera y Victoria Carreras por El conventillo de la Paloma- Petón Producciones por La Sirena y el pirata - 25 años pura vida, pura risa
  • Paquito Wanchankein - El niño que vivió - La magia de la risa y Un zapato mágico

Tributo

  • Ápeiron tributo a Pink Floyd
  • Culto Gitano tributo a Sandro
  • Prim! Tributo a Los Chalchaleros
  • Recycler tributo a Metálica

Jazz

  • Stephen Hull
  • Elizabeth Karayekov
  • Romeo Jazz Project

Tango

  • Maestros del Tango
  • Ya está en el Aire
  • La bruma en concierto
  • Entre sombras y tangos

Música Marplatense

  • Maldita Ramona
  • Hombrepie
  • Efra

Recital

  • Diego Torres - Mi norte y mi sur
  • Luciano Pereyra - Te sigo amando
  • Pimpinela - Noticias del amor

Rock

  • Ciro y los Persas
  • El Plan de la Mariposa
  • Guasones

Música Clásica

  • Crescendo
  • Opera Bis, lírica y humor
  • La Pasión no tiene edad, un diálogo musical.
  • Héroes Lírico Pop

Música Original

  • Opuestos por el vértice - Opuestos por el vértice
  • Camila Suero e Ignacio Corva - Vox Popurri: Fanfarría, Al latido de un compás
  • Juan Barone - Materia fungible

Música Tropical / Cuarteto

  • Luck-Ra
  • Ke Personajes
  • La Konga y la Delio Valdez
  • Cumbia Grande

Fiesta

  1. Elrow - Mute
  2. La Mágica – Bendu Arena
  3. Picheo 808 - Umano

Electrónica

  • Artbat - Mute
  • Boris Brejcha – Mute
  • Sasha & Digweed – Umano

After

  • Hozho - Mute-
  • Konstantin Sibold – El Calamar Loco
  • Paco Osuna – La Normandina

Producción Musical

  • 300 Producciones por El Plan de la mariposa - Ciro y los Persas - La Konga y La Delio Valdez y Luciano Pereyra
  • Destino Arena por Franky Rizardo - Deborah De Luca - Paco Osuna y Luck Ra
  • Mute por Boris Brejcha – Pawsa – Hozho –Elrow - Bresh y Artbat
  • Torres de Manantiales Producciones Bajo Tierra por Stephen Hull - Pipi Piazzolla Trìo - Unno Trìo - Christie Dashiell y Elizabeth Karayekov
  • Ref Group por Las Pastillas del Abuelo - El Kuelgue - YSY A - Pequeño Pez y Guasones

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados