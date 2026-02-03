Por qué internaron de urgencia a Peter Lanzani: descompensación y preocupación

"Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo (no se conoce aún la razón, podría tratarse de Peritonitis)”, contó Pepe Ochoa, al aire de LAM, sobre el mal momento de salud que atraviesa el actor y que hace que, por estas horas, esté internado en el centro médico.

“Verán si eventualmente tienen que operarlo o no... Se había acercado hasta el lugar pero, cuando estaba llegando, se descompensó. Y por eso tuvieron que ingresarlo en silla de ruedas", relató el comunicador del programa de Ángel de Brito, en las noches de América.

"Llegó acompañado de su novia y después se sumó su familia. Lo que más preocupó fue la fiebre alta que tenía. Lo lograron estabilizar pero va a permanecer en Colegiales, hasta que se termine de recuperar", adelantó Ochoa, sobre la evolución de Lanzani.

PETER VOLVERÁ A FILMAR EN MARZO

Peter será uno de los protagonistas de la nueva película argentina que prepara Netflix, bajo la dirección de Santiago Mitre, el realizador que alcanzó reconocimiento internacional con Argentina, 1985, película basada en hechos históricos argentinos. Las filmaciones comenzarán el próximo mes, en marzo.

El film, que también tendrá como figura central a Verónica Llinás, fue anunciado oficialmente este 28 de enero y se inscribe dentro del género thriller político, con una historia ambientada en plena dictadura argentina, etapa sensible si las hay para todo el pueblo argentino.

Según adelantaron desde la plataforma, el filme retrata la infiltración de un oficial de alto rango en grupos que comenzaban a organizarse pacíficamente para reclamar por sus familiares detenidos, sin advertir que esos encuentros estaban dando origen a una forma inédita de resistencia civil.