MasterChef Celebrity: un plato con "sabor a pánico"

La consigna de la Gala de Eliminación del lunes 2 de febrero fue realizar un plato con los ingredientes “bebés” que había en la caja misteriosa. Germán Martitegui recomendó el uso de la codorniz, aunque no fuera obligatorio, por lo que el rapero presentó esa ave con choclos y hongos grillados, huevo duro y salsa agridulce de limón, melón y miel. “El orden para comerlo es del jurado” explicó.

Rusherking decidió hacer un plato minimalista y no utilizar gran parte de las verduras que tenía en la canasta porque “Quería ir por poco”, según le aseguró al chef Damián Betular.

Los jurados de MasterChef Celebrity probaron la preparación del músico y quedaron totalmente desencantados. “Está un poco pesada la salsa” le dijo el chef pastelero en su devolución, mientas que Germán Martitegui aclaró que la codorniz estaba bien “aunque seca” y que los tres huevos duros que puso en el plato “no ayudaron” en absoluto y además agregó que “Una de las consignas de la noche era utilizar los vegetales. Esos dos choclitos ya estaban cocidos y salieron de un frasco. No ayuda”.

“Todo este plato tiene sabor a pánico. Están incompletas todas las acciones. Hubo un intento con la salsa pero el tiempo produjo que se reduzca demasiado. La carne está seca y le falta condimento” se lamentó el italiano Donato de Santis.

Los peores platos de la decimocuarta Gala de Eliminación fueron los de Rusherking y -nuevamente- Miguel Ángel Rodríguez a quién le compararon el plato con un “cenicero con puchos”. Finalmente, los tres jurados decidión eliminar al músico, que solo logró permanecer dos semanas tras el repechaje.

“Yo sabía que entraba a un lugar difícil y me parece justo que se quede Miguel” explicó Rusherking, que se mostró contento por la versión que pudo mostrar de él en el programa.