Leo Montero confesó la razón por la que no usa calzocillos hace casi 20 años: "No entiendo..."

Leo Montero explicó el por qué no usa calzoncillos

PERGOLINI RECORDÓ A ERNESTINA PAIS

Al aire de No preguntas por Rusia (Vorterix) el conductor se lamentó por la partida de Ernestina Pais, quien supo reemplazar al frente de Caiga quien Caiga, siendo la primera y única mujer en conducir el recordado formato, que marcó a toda una generación, que consumía programas de tevé. “Fue un golpe horrendo”.

“Tremendo lo de Ernestina Pais, una tragedia horrenda, muy fea. Una mujer querida. Aun en momentos de desgracia, todo el mundo queriendo que salga. Una pena la verdad. Un cariño al hijo, a la gente que la quería. Es tremendo", expresó, Pergolini, en una editorial de su programa, tras el trágico fallecimiento de su colega.