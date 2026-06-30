Leo Montero confesó la razón por la que no usa calzocillos hace casi 20 años: "No entiendo..."

El conductor blanqueó la causa por la que no utiliza ropa interior. Y la explicación, es de lo más "filosófica". "No entiendo a la gente que usa todo apretado".
Leo Montero, en su reaparición pública, contó durante una entrevista el motivo por el que decidió dejar de usar calzoncillos. El conductor recordó el momento "bisagra de su vida" en el que abandonó a la ropa interior. "Me lo olvidé en el entrenamiento...", justificó. "Como que me gustó...".
“Yo no sé cómo ustedes usan calzoncillos. No entiendo a la gente que usa todo apretado el huevero ahí”, compartió en voz alta Leo, tras ser consultado por Mario Pergolini, en Otro día perdido -en las noches de El 13- sobre si era cierta la versión de que no usaba ropa interior. Y la decisión se remonta, nada más ni nada menos, que al año 1998.
“Jugaba al básquet en la primera de Boca. Durante una semana seguida me olvidé el calzoncillo después de los entrenamientos. Me bañaba y me iba con el jean o la bermuda directamente”, contó Montero, sobre como empezó a gestarse su cambio de rutina e inclinarse por el no uso de la prenda.
“Como que me gustó. Y a partir de ahí nunca más en mi vida usé. Año 98: reloj, cinturón y calzoncillo”, enumeró el conductor, sobre accesorios que si lleva siempre con el, vaya al lugar que vaya. “¡Pero en el básquet hay mucho apoyo! ¡Eso no está bien! ¡Sienten la tararira! ¡Es insoportable!“, lo chicaneo, Pergolini. Y, acto seguido, Leo, le confesó: “Sí, me lo han comentado, como que ya viniste preparado”.
Al aire de No preguntas por Rusia (Vorterix) el conductor se lamentó por la partida de Ernestina Pais, quien supo reemplazar al frente de Caiga quien Caiga, siendo la primera y única mujer en conducir el recordado formato, que marcó a toda una generación, que consumía programas de tevé. “Fue un golpe horrendo”.
“Tremendo lo de Ernestina Pais, una tragedia horrenda, muy fea. Una mujer querida. Aun en momentos de desgracia, todo el mundo queriendo que salga. Una pena la verdad. Un cariño al hijo, a la gente que la quería. Es tremendo", expresó, Pergolini, en una editorial de su programa, tras el trágico fallecimiento de su colega.
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