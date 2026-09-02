Lionel Richie internado en terapia intensiva

Este no es el primer susto del año para Lionel Ritchie porque, el 24 de junio, en la apertura de la gira "Sing a Song All Night Long" junto al grupo Earth, Wind & Fire, en St. Paul, Minnesota, se mareó durantge el concierto, se sentó para interpretar “Dancing on the Ceiling” y no volvió al escenario. El saxofonista Dino Soldo fue el encargado de informarle al público presente que no podía continuar, mientras el cantante era llevado al hospital zonal. Luego de este incidente el cantante canceló sus presentaciones en Chicago y Columbus y retornó a los escenarios, recién el 30 de junio.