Lionel Richie internado en terapia intensiva

Tras una descompensación de su salud, el legendario artista -autor de temas como "All Night Long (All Night)" y "Say You, Say Me" entre otros, ingresó voluntariamente al centro médico.
Lionel Richie -de 77 años- permanece internado en terapia intensiva en un hospital de St. Louis, Missouri, luego de haberse internado por su cuenta, después del show del sábado 29 de agosto en The Muny, Forest Park. Si bien no hay parte medico oficial, según informó TMZ, el artista es sometido a pruebas -entre ellas cardíacas- y que la hipótesis inicial fue una deshidratación leve.
Según se puede ver en la imágenes, el artista realizó el final del show sentado, pidió una silla para cerrar con su hit “All Night Long (All Night)" y durante el recital habló de la gira de conciertos que estaba realizzndo “Algunas cosas me sacudieron un poco, porque no entendía qué diablos pasaba”.
Este no es el primer susto del año para Lionel Ritchie porque, el 24 de junio, en la apertura de la gira "Sing a Song All Night Long" junto al grupo Earth, Wind & Fire, en St. Paul, Minnesota, se mareó durantge el concierto, se sentó para interpretar “Dancing on the Ceiling” y no volvió al escenario. El saxofonista Dino Soldo fue el encargado de informarle al público presente que no podía continuar, mientras el cantante era llevado al hospital zonal. Luego de este incidente el cantante canceló sus presentaciones en Chicago y Columbus y retornó a los escenarios, recién el 30 de junio.
Tanto Lionel Ritchie como su representante y su agente de prensa no se pronunció sobre esta reciente internación. El próximo show anunciado para el cantante es el 26 de septiembre en San Francisco, teniendo más de 20 días para lograr su recuperación.
El autor de “Endless Love”, "Hello", "Say You, Say Me", entre otros éxitos, ex integrante de Commodores y ganador de Grammys y de un Oscar de la Academia, sigue de gira a los 77, pero con dos inconvenientes de salud en los últimos dos meses, de los que no hubo parte medico ni ningún tipo de comunicación oficial, solo shows inconclusos y dudas sobre su salud del popular artista.
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