Lizy Tagliani vuelve a la TV: "No es que imito a Susana, soy una Susana"

Lizy, quien hasta bien entradas las primeras semanas de la pandemia en 2020 condujo “El precio justo”, también por el canal de las pelotitas, volverá a ponerse al frente de un programa de juegos en el que los concursantes podrán llevarse hasta 2 millones de pesos.

El programa, versión local del original neerlandés “Deal or No Deal” y que en Argentina condujo Julián Weich durante tres temporadas entre 2003 y 2006, presenta a los participantes 26 maletines cerrados que contienen desde un premio insignificante hasta el máximo botín.

A lo largo del show el Intermediario, que este año será el comediante Roberto Moldavsky, ofrecerá al concursante una suma de dinero a cambio del maletín elegido mientras se van abriendo los restantes, con el riesgo de perder más de lo que le pagan. Entonces es que los participantes deberán decidir, como lo indica el nombre del formato, si hay trato o no hay trato.

Nacida en Resistencia, Chaco, Lizy llegó a los medios de comunicación a través de su oficio como peluquera, pero su carrera cobró realmente notoriedad a partir de 2014, cuando Marcelo Tinelli le ofreció hacer un reemplazo temporal de Mariana Antoniale como concursante en “Showmatch: Bailando por un sueño”.

En solo siete años su carisma y sentido del humor la llevaron inicialmente al reality más importante de la Argentina, esta vez como participante titular, luego como panelista y, en 2019, al rol de conductora en “El precio justo”.

“Estoy feliz y muy agradecida, con muchas ganas de que empiece lo que estamos haciendo, es un súper show, impresionante. El programa lo conocía porque lo seguía, y siempre seguí en todos sus trabajos a Julián Weich, ‘Trato Hecho’ fue súper exitoso”, detalló Lizy sobre sus expectativas para el inicio del programa este fin de semana.

La conductora, que este 2021 también realizó con Marley “Por el mundo: en casa” y “Minuto para ganar” y se incorporó al equipo de Andy Kusnetzoff en “Perros de la calle” para su nueva encarnación por FM Urbana Play, adelantó que si bien por la pandemia “no estará toda la gente” en el público el show sí contará con un “estudio impresionante de 360 grados”.

-¿Dónde reside el éxito del formato de ‘Trato hecho’, que ha tenido decenas de versiones en todo el mundo?

Es apasionante, es inevitable sentirse como el que está jugando, creo que no es un detalle no menor.

-¿Cómo vivís este nuevo desafío como conductora de un ciclo de entretenimientos? Se te ve muy cómoda en la televisión, como si hubieras estado toda la vida en un estudio de televisión.

Lo vivo con mucha felicidad, y esa comodidad tiene que ver con que fui consumidora extrema de programas de entretenimientos, no es que la imito a Susana, sino que soy una Susana; la tele es como el amor de mi vida. Vivía mirando tele, no es que soy una imitadora de Susana, yo desde muy chiquita estuve siempre sola, entonces la tele ha sido mi familia. En la radio hablé el otro día con Silvana Di Lorenzo y sabía de sus canciones más que ella. La tele era mi vida, cuando llegué era como si me hubiese criado en un estudio, cuando entré conocía todo. Son seis años trabajando en el medio; un día me acosté “Lizy peluquera” y al otro día me levanté “Lizy famosa” sin kilómetros en el medio, sin camino recorrido en el medio.

-¿Cómo te llevás con el reconocimiento?

Me encanta la fama, decía en la radio que desde que soy conocida, el trabajo, la tele, la radio, todo lo que hice, es el medio para lograr el reconocimiento. Me encanta firmar autógrafos.

-¿Cómo recordás tu experiencia con Vero Lozano (fue panelista y conductora reemplazante en “Cortá por Lozano” en 2018)? ¿Fue un puente para todo lo que vino después?

Vero fue un gran paso para mí. Cuando me conoció dije que no, que prefería quedarme sin trabajo, que no sabía de política ni cómo preguntar, ni qué iba a decir… Pensaba que no iba a poder; y un día Vero me llevó a su oficina y me dijo “vos tenés algo que le llega a la gente, tenés algo que probar, vamos a encontrar algo para que te sientas cómoda” y así fue. Vero me fue llevando, al principio contaba un poco mi historia y con el tiempo aprendí a meterme en otros lados.

-¿Es entretener lo que más te gusta?

Entretener, hacer divertir, es lo que más me gusta, quiero llevarte un momento de relax; soy como un alfajor, obviamente que necesitamos tener todos nutrientes de la verdura y… (risas).

-¿Te gustaría actuar en una telenovela?

Ese es mi objetivo primordial, yo quiero hacer una novela, hacer una malvada total, Teresa Visconti (la villana de “Celeste”, que encarnaba Dora Baret), o un drama tremendo, me encantaría, pero si hoy me lo ofrecen no sé si lo haría, porque ¿cómo voy a dejar algo que me llevó al lugar donde estoy y que me hace bien a mí?

Fuente: Télam