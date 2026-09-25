Llega el nuevo programa de Nicolás Pauls: Zapada

Después de tres temporadas al aire con el ciclo Interior, Nicolás Pauls sumó su experiencia como músico a las entrevistas y música en vivo con episodios disponibles en Youtube. El artista redobló la apuesta en la conducción de Zapada, al que se define como "un programa íntimo y federal, devenido de su faceta musical, donde la música es el punto de reunión que promete jerarquizar la pantalla del canal cultural. Y con Islas, la cortina musical del programa, le dio su impronta autora"l.

“ZAPADA es un proyecto que hace mucho tiempo quería hacer. Es un encuentro en la intimidad de cada uno de los espacios de estos maravillosos artistas que son parte de mi vida y de mi formación. Estoy muy feliz de presentarles la primera temporada porque hace mucho tiempo la quería hacer, con la intención y expectativas que sea la primera de muchas temporadas más”, confesó Pauls.

"Zapada busca capturar aquello que sucede cuando dos o más personas se encuentran alrededor de una canción: la charla que deriva en una historia, el recuerdo que lleva a una melodía, la experiencia que se transforma en música y el encuentro entre generaciones que mantienen viva una misma pasión", indicaron desde la producciòn del nuevo ciclo de Canal (á).