Murió "El Negro" Oro, ícono de la radio argentina

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, desde joven había soñado con dedicarse a la música, como cantante o concertista de piano. Su primer acercamiento al micrófono se produjo durante un verano de su adolescencia, cuando fue invitado a pasar música en Radio de Cuyo. Antes de dedicarse plenamente a los medios estudió Abogacía y Psicología y trabajó en los negocios de su familia.

En 1989 tuvo su primera experiencia al frente de un programa propio en FM Playa Verde, de Pinamar. Allí condujo un ciclo nocturno en el que seleccionaba personalmente la música y conversaba con los oyentes. Más tarde se incorporó a Radio Del Plata, donde trabajó primero como productor y luego como conductor.

Un punto decisivo de su carrera llegó en 1998, cuando Daniel Hadad lo convocó para formar parte del entonces nuevo proyecto de Radio 10. El 4 de enero de 1999 comenzó “El oro y el moro”, el ciclo que se convirtió en su principal marca profesional y que llegó a promediar más de 700.000 oyentes diarios solamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según los datos aportados.

Durante aquella etapa, González Oro combinó noticias, entrevistas, opinión, humor y diálogo permanente con los oyentes. Por el programa pasaron figuras de la política, el espectáculo y la cultura. Compartió aire, entre otros, con Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin, mientras que artistas como Ricky Martin y Chayanne también fueron invitados. Sandro llegó a comunicarse como un oyente más y permaneció durante largos minutos conversando con el conductor.

La relación con la música también permaneció presente en su carrera. Su particular manera de utilizar la voz y su trayectoria le permitieron obtener el carnet profesional de locutor otorgado por el ISER. En 2005 grabó un disco con algunas de las canciones que solía interpretar durante sus programas. Además, su expresión “¡Dale gasss!” quedó asociada durante años a su estilo al aire y se convirtió en una de sus marcas registradas.

En televisión, integró “Polémica en el bar”, compartió “Cotidiano” con Beto Casella, Lito Pintos y Baby Etchecopar y condujo ciclos como “Posdata”, “Noches negras” y “Los unos y los otros”. Uno de sus últimos trabajos en la pantalla fue como conductor de “Nosotros a la mañana”, por El Trece. En 2009 también publicó el libro “Radiografía de mi país. La Argentina que me duele”, en el que combinó experiencias autobiográficas con reflexiones sobre distintos momentos de la realidad social y política argentina.

Después del final de “El oro y el moro” en 2014, continuó su recorrido radial con un paso por Radio Rivadavia y, en 2018, con su regreso a Radio 10 para conducir “Negro y regreso”. En agosto de 2020 decidió instalarse en Punta del Este, desde donde continuó ligado a los medios y desarrolló distintos proyectos mientras atravesaba una etapa de menor exposición pública.

A lo largo de su vida también atravesó problemas cardíacos. En 2017 fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la que le realizaron tres bypass y posteriormente habló públicamente sobre aquella experiencia, además de reflexionar sobre el paso del tiempo y la muerte. Padre de Agustín y de Pablo, hijo de su hermano Armando al que crió como propio, González Oro también se refirió en numerosas oportunidades al vínculo con ambos y al impacto que su extensa carrera profesional tuvo en su vida familiar.