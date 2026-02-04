Ranking de espectáculos teatrales: Piazzola noqueó a Rocky

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales brindó el ranking de esta última semana de los espectáculos que se presentan en la Ciudad de Buenos Aires.
El gran ganador de la cuarta semana del 2026 -del 26 al 01 de febrero- resultó el espectáculo "Astor, Piazzolla Eterno" en el Teatro Colón y que combina la potencia visual, musical y emocional de la obra del genial bandoneonista, compositor y director marplatense, a través de la puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, la dirección musical de Nicolás Guerschberg, y la dirección artística de Tato Fernández.
Con once funciones quedó primera tanto en espectadores como en recaudación y en ranking por precio promedio de entrada, según ranking semanal de AADET. Se trata de un musical imperdible que pone en escena la vida y obra del gran maestro que revolucionó al tango junto a intérpretes, bailarines y músicos de nivel internacional, con una puesta en escena nunca vista, y con la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país.
En el segundo lugar -con cinco funciones- quedó "Rocky", la obra protagonizada por Nicolás Vázquez tuvo su regreso triunfal a la cartelera teatral porteña. Después de una primera temporada con un éxito sin precedentes, La obra, basada en la icónica película, celebra el poder del amor y la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse.
Con seis funciones semanales, la tercera posición del ranking de AADET fue para la reposición de "El jefe del Jefe". La comedia que encabezan Federico D'Elia y Diego Peretti en el Paseo La Plaza, en donde el dueño de una empresa contrata a un actor de método para que represente el rol de presidente de la compañía, generando una serie de confusiones y situaciones que desembocan en permanentes carcajadas. Con el titulo de "The Boss of it All", esta obra danesa escrita por Lars von Trier se presentó por primera vez el 1 de agosto de 2013 en Assembly Roxy, como parte del Edinburgh Festival Fringe 2013.
El cuarto lugar correspondió a "Salud, Moldavsky y Amor" el espectáculo humorístico de Roberto Moldavsky que con cinco funciones en el Teatro Apolo- cedió el liderazgo, pero se mantiene en el top five. Con su sello inigualable, el comediante presenta su nuevo show donde el humor político, los viajes en familia, los cambios de la edad, lo difícil que es adaptarse a las nuevas tecnologías.
La reposición de la obra "Las Hijas", protagonizada por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, quedó en el quinto lugar con cinco funciones en el Paseo La Plaza. Esta comedia sensible y emotiva narra el reto al que se enfrentan tres hermanas frente a una dura situación: una madre con Alzheimer. Elena, siempre estuvo muy presente -exigente y firme-, una jueza de profesión que no supo dejar la ley fuera de la casa. Inés, tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro; María José, psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles, pero no sabe cómo lidiar con su madre; y Roberta, intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio, se reúnen para decidir qué hacer con la situación.
