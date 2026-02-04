Ranking de espectáculos teatrales: Piazzola noqueó a Rocky

image

Con once funciones quedó primera tanto en espectadores como en recaudación y en ranking por precio promedio de entrada, según ranking semanal de AADET. Se trata de un musical imperdible que pone en escena la vida y obra del gran maestro que revolucionó al tango junto a intérpretes, bailarines y músicos de nivel internacional, con una puesta en escena nunca vista, y con la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país.

image

En el segundo lugar -con cinco funciones- quedó "Rocky", la obra protagonizada por Nicolás Vázquez tuvo su regreso triunfal a la cartelera teatral porteña. Después de una primera temporada con un éxito sin precedentes, La obra, basada en la icónica película, celebra el poder del amor y la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse.

image

Con seis funciones semanales, la tercera posición del ranking de AADET fue para la reposición de "El jefe del Jefe". La comedia que encabezan Federico D'Elia y Diego Peretti en el Paseo La Plaza, en donde el dueño de una empresa contrata a un actor de método para que represente el rol de presidente de la compañía, generando una serie de confusiones y situaciones que desembocan en permanentes carcajadas. Con el titulo de "The Boss of it All", esta obra danesa escrita por Lars von Trier se presentó por primera vez el 1 de agosto de 2013 en Assembly Roxy, como parte del Edinburgh Festival Fringe 2013.

image

El cuarto lugar correspondió a "Salud, Moldavsky y Amor" el espectáculo humorístico de Roberto Moldavsky que con cinco funciones en el Teatro Apolo- cedió el liderazgo, pero se mantiene en el top five. Con su sello inigualable, el comediante presenta su nuevo show donde el humor político, los viajes en familia, los cambios de la edad, lo difícil que es adaptarse a las nuevas tecnologías.

image

La reposición de la obra "Las Hijas", protagonizada por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, quedó en el quinto lugar con cinco funciones en el Paseo La Plaza. Esta comedia sensible y emotiva narra el reto al que se enfrentan tres hermanas frente a una dura situación: una madre con Alzheimer. Elena, siempre estuvo muy presente -exigente y firme-, una jueza de profesión que no supo dejar la ley fuera de la casa. Inés, tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro; María José, psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles, pero no sabe cómo lidiar con su madre; y Roberta, intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio, se reúnen para decidir qué hacer con la situación.