Lo que dejo el primer programa de Susana, renovada y con despliegue

La diva jugó el juego que mejor juega y que más le gusta: el de entretener con su big show. Un formato interesante con niños, entrevistas con buenos personajes, un sketch divertido con mucha producción y figuras y la promesa de seguir sorprendiendo en futuras emisiones con atractivos que se guardó bajo la manga. El rating acompañó y Susana lo celebró.

El regreso de Susana Giménez no fue más de lo mismo en una fórmula ya probada. Este año la renovación es la gran novedad. Impactó y mucho la nueva escenografía, propia de un big show con pantallas led de última generación, cuyos colores resulta imposible no mirar. No faltó el glamour de siempre, la simpatía y la frescura. Pero este año la novedad llegó, también, de la mano del nuevo segmento Pequeños Gigantes, un reality de baile y canto en el que concursan chicos entre 8 y 12 años.