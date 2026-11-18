El dueño de la productora Mandarina Contenidos fue sometido a una cirugía para extirparle un nódulo de su cerebro. El centro médico donde se encuentra internado dio detalles sobre su estado de salud.
El productor Mariano Chihade, dueño de Mandarina Contenidos y esposo de Mariana Fabbiani, fue sometido este miércoles a una cirugía para extirparle un nódulo de su cerebro, operación que finalizó con un resultado exitoso, según el parte médico difundido por el Instituto Fleni.
"En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente, se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia", explicó el comunicado, con la firma de su director médico, Hernán Cohen Arazi.
La información fue ratificada en 'El diario de Mariana', el ciclo producido por Mandarina Contenidos que conduce Mariana Fabbiani por América TV. "Como todos saben, en la familia Mandarina, y cuando digo familia lo quiero remarcar porque en Mandarina somos una familia, no estamos pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade; el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora", comentó el periodista Martín Candalaft, a cargo del programa por estos días.
“Por supuesto que esto nos tiene a todos muy mal y muy compungidos. Pero, por suerte, hoy Mariano se sometió a una operación que duró varias horas y la buena noticia es que la intervención fue exitosa. Salió todo bien y eso nos trae un poquito de alivio en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir", indicó Candalaft.
Y agregó: "Por eso, Mariana no está acá. No estuvo en toda la semana porque, por supuesto, está haciendo lo que tiene que hacer, que es acompañar a Mariano".
La internación de Chihade había sido informada el martes, cuando la productora publicó el primer parte médico del Fleni. Allí, el centro médico señalaba que el esposo de Mariana Fabbiani había ingresado para realizarse estudios médicos, debido a una imagen nodular identificada en una resonancia magnética cerebral
"El paciente será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondiente", había adelantado el texto.
Poco después de ese parte médico, la conductora se manifestó desde sus redes sociales. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió en una de sus historias de Instagram. Y un mensaje a sus 2,3 millones de seguidores, concluyó: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará".
comentar