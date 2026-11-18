Y agregó: "Por eso, Mariana no está acá. No estuvo en toda la semana porque, por supuesto, está haciendo lo que tiene que hacer, que es acompañar a Mariano".

La internación de Chihade había sido informada el martes, cuando la productora publicó el primer parte médico del Fleni. Allí, el centro médico señalaba que el esposo de Mariana Fabbiani había ingresado para realizarse estudios médicos, debido a una imagen nodular identificada en una resonancia magnética cerebral

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia", escribió Mariana Fabbiani en sus redes.

"El paciente será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondiente", había adelantado el texto.

Poco después de ese parte médico, la conductora se manifestó desde sus redes sociales. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió en una de sus historias de Instagram. Y un mensaje a sus 2,3 millones de seguidores, concluyó: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará".