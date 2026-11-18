Protagonizada por Willa Holland, la historia de terror sigue a Rebecca Owens, una joven que comienza a trabajar durante el turno nocturno en una funeraria y descubre que el lugar esconde situaciones que van mucho más allá de las tareas habituales de su empleo. A medida que avanza la noche, deberá enfrentarse a presencias sobrenaturales vinculadas con los cuerpos que llegan al establecimiento.

La producción pertenece al género de terror, tiene una duración de 1 hora y 34 minutos y está dirigida por Jeremiah Kipp. Su estreno está previsto para el 19 de noviembre y cuenta con clasificación R-17.

Yo soy Rocky

La película reconstruye los primeros pasos de Sylvester Stallone en Hollywood y el proceso que dio origen a Rocky, uno de los personajes más reconocidos de su carrera. La trama se concentra en las dificultades que atravesó el actor para conseguir que su guion llegara a la pantalla grande, en un momento en el que los estudios estaban interesados en comprar la historia, pero no necesariamente en contratarlo para interpretarla.

Con Anthony Ippolito en el papel de Stallone, el elenco también incluye a Matt Dillon, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, Stephan James, Tracy Letts y Jay Duplass. Dirigida por Peter Farrelly, la producción tiene una duración de 2 horas y 8 minutos.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

El universo de Panem vuelve a la pantalla grande con una historia ambientada 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen. Esta vez, el relato se centra en los 50.º Juegos del Hambre y en la juventud de Haymitch Abernathy, el personaje que años después se convertirá en mentor de Katniss y Peeta.

La historia comienza cuando el Capitolio anuncia una edición especial de la competencia, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, en la que cada distrito debe entregar el doble de tributos. La película está dirigida por Francis Lawrence y cuenta con las actuaciones de Joseph Zada, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close y Maya Hawke, entre otros. La producción combina acción y ciencia ficción, tiene una duración de 2 horas y 30 minutos

El sonido al caer

Este drama alemán presenta la historia de cuatro mujeres que pertenecen a distintas generaciones y cuyas vidas están conectadas por una misma casa de campo. La narración recorre diferentes períodos históricos, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, para mostrar cómo las experiencias, los recuerdos y los secretos familiares atraviesan el tiempo.

Dirigida por Mascha Schilinski, la película está protagonizada por Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler, Zoë Baier, Luise Heyer y Lea Drinda. Tiene una duración de 2 horas y 35 minutos, pertenece al género dramático.

Recen por mí: La historia de Francisco

La vida de Jorge Bergoglio es el eje de este documental que repasa su recorrido desde sus años en Buenos Aires hasta su elección como Papa Francisco. La producción propone un acercamiento a su historia personal, su vocación religiosa y su trabajo pastoral, con especial atención a su vínculo con los sectores más vulnerables.

A través de imágenes de archivo y testimonios, el documental reconstruye distintas etapas de su trayectoria dentro de la Iglesia Católica y su llegada al Vaticano en 2013. La película tiene una duración de 1 hora y 50 minutos, está dirigida por Facundo Bartucci.

Minotauro

La nueva película del director ruso Andrey Zvyagintsev sigue a Gleb, un empresario que atraviesa una crisis personal y profesional en un contexto marcado por las tensiones sociales y económicas de Rusia en 2022. Mientras enfrenta dificultades en su empresa y sospechas sobre su matrimonio, el protagonista comienza a perder el control de las distintas áreas de su vida.

El drama cuenta con las actuaciones de Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin, Yuriy Zavalnyouk y Varvara Shmykova, entre otros. Tiene una duración de 2 horas y 21 minutos

Carne

La producción argentina plantea una historia de ficción en un país atravesado por una crisis provocada por la desaparición del ganado. En ese escenario, un empresario propone una iniciativa para recuperar la industria cárnica, pero el rechazo de su proyecto lo lleva a tomar decisiones que modifican el rumbo de los acontecimientos.

La película combina elementos de terror y suspenso para construir una trama vinculada con la economía, el poder y las consecuencias de una crisis nacional. Está dirigida por Tomás Marichal Urbán y cuenta con las actuaciones de Augusto Gordillo, Maite Lanata, Paula Silva, Minerva Casero, Luciano Cáceres y Rafael Beltrán. Tiene una duración de 1 hora y 55 minutos .

Mrs Green Apple ZENJIN MITO TO IN/MUTABLE

La banda japonesa Mrs. Green Apple tendrá su lugar en la cartelera con una producción que lleva uno de sus espectáculos a la pantalla grande. El registro audiovisual permite seguir el recital y disfrutar de sus canciones, coreografías y puesta en escena en formato cinematográfico.

El concierto tiene una duración de 2 horas y 30 minutos y su estreno está previsto para el vuernes

BTS World Tour 'Arirang' in Kaohsiung

Los seguidores de BTS podrán ver en pantalla grande el registro de uno de los espectáculos de su gira internacional Arirang. La producción recoge la presentación del grupo surcoreano en Kaohsiung, Taiwán, con las interpretaciones musicales y las coreografías que forman parte de su propuesta en vivo.

El concierto reúne a los siete integrantes: RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Tiene una duración de 2 horas y 15 minutos según la ficha de cartelera que compartiste y su estreno está anunciado para el sábado.