La pareja de Enzo Fernández fue una de las invitadas a participar de una de las canciones del cuarto recital de la cantante al que también asistieron Barby Franco y su hija Sarah.
Valentina Cervantes fue una de las protagonistas del cuarto show de María Becerra, al participar de un segmento del espectáculo en el que desfiló sobre el escenario durante la interpretación de "Sexo es la moda", una de las canciones del Quimera Tour.
La pareja del futbolista Enzo Fernández fue elegida por la cantante para formar parte de la presentación de su alter ego, "JOJO". Con un vestuario negro diseñado por Vero de la Canal, Cervantes recorrió la pasarela frente al público y, al llegar al extremo, levantó los brazos para saludar a los espectadores, que acompañaron el momento con aplausos en el Movistar Arena.
El look estuvo compuesto por un corsé, una minifalda negra texturada y guantes a juego. La participación también contó con la presencia de otras figuras, entre ellas Mora Bianchi y Lola Abraldes, quienes formaron parte del elenco de la ficción Margarita.
Una vez finalizado el recital, Cervantes compartió un momento con la artista y sus dos hijos, Benjamín y Olivia. La modelo publicó una fotografía junto a María Becerra en su cuenta de Instagram, donde mostró parte del encuentro que tuvo lugar después del espectáculo.
La aparición de Cervantes se sumó a la participación de distintas personalidades que acompañaron a la cantante durante sus presentaciones en el estadio porteño.
Otra de las familias que asistió al espectáculo fue la de Barby Franco y Fernando Burlando. La pareja concurrió junto a su hija Sarah y una de sus primas para disfrutar de la presentación.
Franco registró distintos momentos de la salida y los compartió en sus historias de Instagram. En una de las publicaciones, mostró a las dos niñas sonrientes en la entrada del estadio y escribió: "Hoy las primas fueron a ver a María Becerra".
También difundió videos en los que se veía a Sarah bailar e imitar los movimientos de su ídola mientras seguía el recital desde el público.
Al terminar el show, la cantante se acercó para sacarse fotografías con las pequeñas y sus familiares. Barby Franco compartió imágenes del encuentro: en una aparecen María Becerra junto a las niñas y, en otra, junto a toda la familia.
Las presentaciones forman parte del Quimera Tour 360°, con el que María Becerra lleva su nuevo espectáculo por Argentina y otros países de Latinoamérica.
La artista tiene previstas diez funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y, según la información difundida, nueve de las diez fechas anunciadas ya habían agotado sus localidades.
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