La aparición de Cervantes se sumó a la participación de distintas personalidades que acompañaron a la cantante durante sus presentaciones en el estadio porteño.

Otra de las familias que asistió al espectáculo fue la de Barby Franco y Fernando Burlando. La pareja concurrió junto a su hija Sarah y una de sus primas para disfrutar de la presentación.

Franco registró distintos momentos de la salida y los compartió en sus historias de Instagram. En una de las publicaciones, mostró a las dos niñas sonrientes en la entrada del estadio y escribió: "Hoy las primas fueron a ver a María Becerra".

También difundió videos en los que se veía a Sarah bailar e imitar los movimientos de su ídola mientras seguía el recital desde el público.

Al terminar el show, la cantante se acercó para sacarse fotografías con las pequeñas y sus familiares. Barby Franco compartió imágenes del encuentro: en una aparecen María Becerra junto a las niñas y, en otra, junto a toda la familia.

Las presentaciones forman parte del Quimera Tour 360°, con el que María Becerra lleva su nuevo espectáculo por Argentina y otros países de Latinoamérica.

La artista tiene previstas diez funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y, según la información difundida, nueve de las diez fechas anunciadas ya habían agotado sus localidades.