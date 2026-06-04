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Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene fecha y comenzó la venta de entradas

El festival volverá al Hipódromo de San Isidro los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 y ya están disponibles los abonos con preventa exclusiva.

Lollapalooza Argentina confirmó oficialmente su edición 2027 y anunció que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, sede habitual del festival durante los últimos años.

A doce años de su llegada al país, el encuentro organizado por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell se mantiene como uno de los encuentros musicales más importantes de la región, convocando a miles de fanáticos y a destacados artistas internacionales.

Por otra parte, la venta de los abonos Early Bird junto con la preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzó esta jornada a partir de las 10:00, y brinda la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés.

Una vez agotado el stock de la preventa bancaria, se habilitará automáticamente la venta general a través de AllAccess, con cualquier medio de pago.

Además, los clientes de Mi Personal podrán acceder a un 15% de descuento mediante un código exclusivo disponible en la aplicación de la compañía.

Qué tipos de abonos habrá

Como en cada edición, el festival ofrecerá distintas opciones para disfrutar la experiencia:

  • 3 Day Pass: acceso a los tres días del festival, todos los escenarios y las diferentes propuestas gastronómicas, culturales y recreativas.
  • 3 Day Pass Plus: incluye beneficios adicionales como espacios preferenciales, áreas de descanso, wifi, lockers, baños exclusivos y atención personalizada.
  • 3 Day Pass Lolla Lounge: la experiencia premium del evento, con acceso a sectores exclusivos, servicios especiales y vista privilegiada de los escenarios principales.

Doce años de historia en Argentina

Tras una edición que contó con figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, la organización ya puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva celebración.

Aunque todavía no se conocen los artistas que integrarán el "line-up" de 2027, desde la producción destacaron el papel del público argentino, reconocido internacionalmente por su pasión y energía, dos características que convirtieron a Lollapalooza Argentina en una de las fechas más especiales del circuito mundial de festivales.

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