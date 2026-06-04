Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene fecha y comenzó la venta de entradas

El festival volverá al Hipódromo de San Isidro los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 y ya están disponibles los abonos con preventa exclusiva.
Lollapalooza Argentina confirmó oficialmente su edición 2027 y anunció que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, sede habitual del festival durante los últimos años.
A doce años de su llegada al país, el encuentro organizado por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell se mantiene como uno de los encuentros musicales más importantes de la región, convocando a miles de fanáticos y a destacados artistas internacionales.
La primera etapa de venta estuvo destinada a Lolla FAM, el programa exclusivo para quienes asistieron a cinco o más ediciones del festival. Los usuarios habilitados recibieron un código personal para acceder a la compra anticipada.
Por otra parte, la venta de los abonos Early Bird junto con la preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzó esta jornada a partir de las 10:00, y brinda la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés.
Una vez agotado el stock de la preventa bancaria, se habilitará automáticamente la venta general a través de AllAccess, con cualquier medio de pago.
Además, los clientes de Mi Personal podrán acceder a un 15% de descuento mediante un código exclusivo disponible en la aplicación de la compañía.
Como en cada edición, el festival ofrecerá distintas opciones para disfrutar la experiencia:
Tras una edición que contó con figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, la organización ya puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva celebración.
Aunque todavía no se conocen los artistas que integrarán el "line-up" de 2027, desde la producción destacaron el papel del público argentino, reconocido internacionalmente por su pasión y energía, dos características que convirtieron a Lollapalooza Argentina en una de las fechas más especiales del circuito mundial de festivales.
comentar