Los detalles del escrache a Nito Artaza, en medio de su conflicto con Cecilia Milone

EL CONTENIDO HOT DE LOS MENSAJES QUE ARTAZA LE ENVIÓ A SU EX

Fue durante el día de su cumpleaños, María José le mandó un mensaje afectuoso: "Feliz cumpleaños mi amor". Tras recibir una respuesta cariñosa, ella le envió una fotografía acompañada por la frase "acá te doy el regalo". Y la que habría sido la respuesta del exlegislador, redobló la apuesta.

La presunta respuesta del exlegislador confirmó la cercanía que existía entre ellos al responder: "¡Qué boquita! ¿Es mía?". Y el diálogo, ya elevado de tono entre ellos, continuó con definiciones concretas por parte de Artaza: "Me encantaría despatarrarte en la cama y mirarte como gozas. Lo que a vos te dé más placer, me lo decís y te lo hago".

Pero más allá del contenido hot e intercambio entre ellos, al parecer entre Nito y María José había más que encuentros íntimos. Porque entre los planes estaba el encontrarse el mes que viene, en Europa, en un viaje que harían por separado pero que el punto de encuentro sería España, donde ella le iba a presentar parte de su familia, algo que había acordado, al parecer, hace menos de dos semanas hasta que María José se chocó con la nueva realidad.