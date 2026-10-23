Los detalles del escrache a Nito Artaza, en medio de su conflicto con Cecilia Milone

El capocómico está metido en un nuevo lío amoroso. Apareció una correntina que dice tener conversaciones hot con él, mientras que el artista está en pareja con otra mujer.
Nito Artaza "no gana para sustos". En medio del conflicto judicial que le inició Cecilia Milone, su exmujer, por hostigamiento mediático, se conoció otro escándalo que lo salpica. Es el detalle de las conversaciones hot del capocómico con una mujer, que vive en el interior del país, que no es la novia que el artista presentó en sociedad, en las últimas semanas.
María José es una mujer oriunda de la provincia de Corrientes, la misma de la que es natal Nito, y fue ella misma quien le contó todos los detalles del vínculo que los mantenía cercano con el humorista. En primer lugar, aseguró que se conocen hace casi quince años, desde el 2012, pero que se veían cada vez que estaban solteros.
María José reveló en diálogo con Pepe Ochoa, para LAM, que en los últimos meses el vínculo con Nito cambió porque decidieron apostar a una relación amorosa, hecha y derecha. Pero que los planes se trucaron cuando ella se tuvo que viajar a la Madre Patria, a España, con una promesa firme: mantener la relación a la distancia.
Pero, al parecer, Artaza no cumplió con sus dichos y su ex, se enteró de la peor manera: por las noticias. Ella se enteró de que el empezó a mostrarse públicamente con Paula e, incluso, hablar de su nuevo presente sentimental, en algunas declaraciones en la prensa. Y eso la motivó a exponer los fogosos chat que supieron compartir juntos.
Fue durante el día de su cumpleaños, María José le mandó un mensaje afectuoso: "Feliz cumpleaños mi amor". Tras recibir una respuesta cariñosa, ella le envió una fotografía acompañada por la frase "acá te doy el regalo". Y la que habría sido la respuesta del exlegislador, redobló la apuesta.
La presunta respuesta del exlegislador confirmó la cercanía que existía entre ellos al responder: "¡Qué boquita! ¿Es mía?". Y el diálogo, ya elevado de tono entre ellos, continuó con definiciones concretas por parte de Artaza: "Me encantaría despatarrarte en la cama y mirarte como gozas. Lo que a vos te dé más placer, me lo decís y te lo hago".
Pero más allá del contenido hot e intercambio entre ellos, al parecer entre Nito y María José había más que encuentros íntimos. Porque entre los planes estaba el encontrarse el mes que viene, en Europa, en un viaje que harían por separado pero que el punto de encuentro sería España, donde ella le iba a presentar parte de su familia, algo que había acordado, al parecer, hace menos de dos semanas hasta que María José se chocó con la nueva realidad.
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