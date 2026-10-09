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Refugiada en Mar del Plata, Cecilia Milone rompió el silencio, tras llevar a la justicia a Nito Artaza

 - Por Noelia Santone

La artista se volcó a su cuenta de Instagram para revelar el verdadero motivo por el que denunció a su ex marido, por Violencia de género.

Cecilia Milone pasó más de un a semana en el más absoluto de los silencios. Tras conocerse su decisión de denunciar en la justicia a su ex marido, Nito Artaza, por hostigamiento mediático, la artista no respondió llamados ni mensajes a todos aquellos que quisieron comunicarse con ella. Y ahora, instalada en Mar del Plata de un tiempo a esta parte, se volcó a las redes sociales para explicar los motivos que la llevaron a "tomar medidas" y contó, también, cómo está.

“Desde hace un año decidí alejarme de Buenos Aires y de su universo mediático, intentando resguardar en paz un proceso íntimo que lamentablemente no he podido cerrar de forma pacífica en el ámbito privado. Ante la imposibilidad de poner un límite por mis propios medios, tuve que recurrir a la Justicia especializada en violencia de género”, expresó Cecilia, en una primera parte parte de su escrito virtual.

“Quiero agradecer la celeridad de las autoridades (tanto en lo civil como en lo penal) por dictar las medidas de protección urgentes acordes a la gravedad de mi situación", enfatizó Cecilia, en su escrito que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en donde realizó un fuerte posteo sobre un fondo en negro y letras en color blanco, a fin de que su comunicado tenga una clara visibilidad.

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"Para resguardar la reserva judicial, cualquier requerimiento periodístico deberá ser canalizado de manera exclusiva a través de mi representación letrada, la Dra. Melisa García y el equipo de @abofemargentina”, manifestó, Milone. Y agregó, contundente: "la dignidad no se negocia en una pantalla de televisión".

EL COMUNICADO DE CECILIA

“Hay muy poco que se puede contar: hay una causa civil y una causa penal. Es una causa reservada. Hubo una denuncia en la oficina de violencia doméstica a fines del mes que ha pasado", puntualizó Cecilia, confirmando la versión que se indicó en Intrusos en el espectáculo, por América, de que había decidido tomar medidas legales en contra del capocómico.

Cecilia y Nito estuvieron juntos más de veinte años. Incluso, llegaron a casarse en el 2019.

Cecilia y Nito estuvieron juntos más de veinte años. Incluso, llegaron a casarse en el 2019.

Luego, fue su abogada quien amplió detalles del presente de Milone. “Cecilia tuvo la intención de sacar un comunicado al verse mencionada en los medios con cosas que se empiezan a tergiversar, pero lo importante está en lo judicial. Estamos velando por su integridad. Ella [Cecilia Milone] está animándose a hablar de a poquito, a compartir cosas que vivió en soledad por ser los dos personas públicas. Hoy ella se apoya en sus allegados y en la asistencia técnica que le brindamos para tener paz”.

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