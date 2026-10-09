Refugiada en Mar del Plata, Cecilia Milone rompió el silencio, tras llevar a la justicia a Nito Artaza

EL COMUNICADO DE CECILIA

“Hay muy poco que se puede contar: hay una causa civil y una causa penal. Es una causa reservada. Hubo una denuncia en la oficina de violencia doméstica a fines del mes que ha pasado", puntualizó Cecilia, confirmando la versión que se indicó en Intrusos en el espectáculo, por América, de que había decidido tomar medidas legales en contra del capocómico.

Cecilia y Nito estuvieron juntos más de veinte años. Incluso, llegaron a casarse en el 2019.

Luego, fue su abogada quien amplió detalles del presente de Milone. “Cecilia tuvo la intención de sacar un comunicado al verse mencionada en los medios con cosas que se empiezan a tergiversar, pero lo importante está en lo judicial. Estamos velando por su integridad. Ella [Cecilia Milone] está animándose a hablar de a poquito, a compartir cosas que vivió en soledad por ser los dos personas públicas. Hoy ella se apoya en sus allegados y en la asistencia técnica que le brindamos para tener paz”.