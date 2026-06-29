Los detalles del reclamo de Flor Peña a Luzu para evitar llevarlos a juicio: "Está muy golpeada"

DESDE LO LEGAL

“Después de la triste noticia que dio, que fue un gran error que reconoció inmediatamente, llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. No podía hablar, solo lloraba”, detalló Burlando, sobre el accionar de Florencia, a fin de "reparar" su error, lo más inmediatamente posible.

“Me parece que la decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas. Hasta el día de hoy sigue llorando. Estamos hablando con las autoridades de Luzu y hay buen diálogo”, contó, Fernando.