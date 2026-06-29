Los detalles del reclamo de Flor Peña a Luzu para evitar llevarlos a juicio: "Está muy golpeada"

La actriz planea llevar a la justicia a Nicolás Occhiatto, en caso de no llegar a un acuerdo económico. "Había un contrato firmado, con condiciones específicas".
El equipo legal que representa a Florencia Peña es su reclamo económico contra LUZU Tevé contó los posibles pasos a seguir, en el caso de no llegar a un inmediato acuerdo. Además, explicaron que la artista, a pesar de haber pasado varios días del incidente público que la tuvo como protagonista, "sigue llorando".
"La cifra económica que se reclama es porque es una figura muy grande, Florencia Peña. El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada”, anticipó Fernando Burlando, abogado patrocinante de la actriz, invitado a la mesa de Mirtha Legrand.
“Ella no está bien, está realmente muy golpeada, atravesada por el dolor”, contó el letrado, sobre el presente de Flor, a algunas semanas de la recordada fake news sobre la muerte de Jorge, papá de Lionel. "Flor está en condiciones de hacerle juicio a Luzu", adelantó, también, Burlando, sobre una posible acción judicial.
"Hubo una rescisión (del contrato que la artista tenía con el canal de streaming hasta diciembre de 2026) en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad", explicó, Fernando, sobre las razones por las que Peña podría judicializar su reclamo monetario contra Nico Occhiato y sus socios. En tanto, las versiones periodísticas indican que Florencia se estaría encontrando con la mamá de Messi, Celia, en los próximos días en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde reside el clan del ídolo deportivo.
“Después de la triste noticia que dio, que fue un gran error que reconoció inmediatamente, llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. No podía hablar, solo lloraba”, detalló Burlando, sobre el accionar de Florencia, a fin de "reparar" su error, lo más inmediatamente posible.
“Me parece que la decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas. Hasta el día de hoy sigue llorando. Estamos hablando con las autoridades de Luzu y hay buen diálogo”, contó, Fernando.
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