El anuncio bomba de Brian Sarmiento, a menos de un mes de quedar eliminado de Gran Hermano

LAS COMODIDADES DEL NIDITO DE AMOR

Al ingresar a la propiedad, un panel de tiras de madera con un televisor recibe a los visitantes como así también a Brian y a Danelik. La pareja contó que usarán la pantalla para escuchar música y ver fútbol, y un amplio sillón cama que funciona tanto para relajarse como para alojar posibles visitas.

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Luego, los enamorados podrán mantener un cotidiano en un comedor que cuenta con una mesa blanca con cuatro sillas y una barra que separa la cocina, revestida en azulejos blancos con mesada de mármol gris. Allí, Sarmiento anticipó sus planes culinarios: “Acá se van a comer altos asadazos”, dijo entre risas. Y, por su parte, Danelik sumó su propia promesa: “Acá voy a tirar magia”. En tanto, el dormitorio cuenta con cama matrimonial -aclararon que el colchón es medio duro- y cubrecama beige, bautizado por ella como la “suite presidencial”.