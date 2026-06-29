El anuncio bomba de Brian Sarmiento, a menos de un mes de quedar eliminado de Gran Hermano

El exparticipante del reality show se fue a vivir con su novia, Danelik, a quien conoció en el programa. Y mostraron cómo es el lugar en donde empezarán una vida juntos.
Brian Sarmiento y Danelik Galzán se conocieron a fines del año pasado, tras comenzar la última temporada de Gran Hermano, en su versión Generación Dorada. Y, más allá de la química que tuvieron desde un primer momento compartiendo la convivencia en el programa de Telefe, fue recién en febrero que se animaron a dar sus primeros pasos amorosos, en cámara. Y ahora, luego de que el exdeportista quede eliminado por segunda vez del juego, a principio de junio, es que decidieron apostar a la convivencia.
“Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso...", anunció la feliz pareja, al compartir la noticia en redes sociales, junto a su city tour por la propiedad de dos ambientes, en el barrio porteño de Belgrano, que lo tendrá alojados, en principio, por un tiempito.
“Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”, definió Brian, exjugador de fútbol, sobre el avance de irse a vivir junto a su amor a un departamento amoblado, en el que solo trasladaron sus pertenencias y que tiene espacio, además, para que la familia o amigos los visiten y se queden a dormir en el lugar.
"La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”, compartió, Danelik, al explicar la razón por la que decidió apostar a la convivencia con quien fue su compañero de reality show.
Al ingresar a la propiedad, un panel de tiras de madera con un televisor recibe a los visitantes como así también a Brian y a Danelik. La pareja contó que usarán la pantalla para escuchar música y ver fútbol, y un amplio sillón cama que funciona tanto para relajarse como para alojar posibles visitas.
Luego, los enamorados podrán mantener un cotidiano en un comedor que cuenta con una mesa blanca con cuatro sillas y una barra que separa la cocina, revestida en azulejos blancos con mesada de mármol gris. Allí, Sarmiento anticipó sus planes culinarios: “Acá se van a comer altos asadazos”, dijo entre risas. Y, por su parte, Danelik sumó su propia promesa: “Acá voy a tirar magia”. En tanto, el dormitorio cuenta con cama matrimonial -aclararon que el colchón es medio duro- y cubrecama beige, bautizado por ella como la “suite presidencial”.
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