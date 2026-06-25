Marley y Flor Peña quieren que Nicolás Occhiato les pague

Marley -actualmente esn Estados Unidos- se sumaría al reclamo de Flor Peña y exigiría el pago completo de su contrato, además de una compensación extra por el levantamiento de su ciclo.
La crisis que se generó en Luzu TV luego de que Florencia Peña difundiera la falsa noticia del fallecimiento del padre de Lionel Messi parece no terminar y podría derivar en conflictos legales y económicos para Nicolás Occhiato.
Después de conocerse que la actriz podría iniciar acciones judiciales contra el streaming para reclamar el pago de la totalidad de su contrato, se supo que Marley también analizaría seguir el mismo camino, pidiendo que se respeten las condiciones económicas pactadas originalmente, a pesar de la decisión de levantar el programa en forma abrupta.
Según la información que brindó Ángel de Brito, el coconductor de "El Show del Verano" reclamaría el pago completo de su contrato más un plus económico por la cancelación anticipada del ciclo. Además, Marley también estaría molesto con Nico Occhiato porque no se habría comunicado personalmente con él luego de la polémica que generó Flor Peña con la difusión de la fake news.
La primera en plantear su reclamo económico contra Luzu TV fue Florencia Peña que tendría la intención de cobrar la totalidad del contrato firmado con la plataforma, pese a la finalización anticipada del proyecto por su mala praxis en el micrófono.
Fernando Burlando, abogado de la actriz, le confirmó al periodista Alejandro Guatti la gestión que esta llevando adelante para evitar que este conflicto llegue a los tribunales.
Luego del escándalo del jueves 18 con la imprudencia al micrófono de Florencia Peña, Luzu TV atraviesa uno de los momentos más complejos desde su creación, con repercusiones internacionales que afectan su imagen, generando interrogantes sobre su futuro.
Por el lado de Nicolás Occhiato, titular del streaming -actualmente en los Estados Unidos- no se ha conocido su posición frente a los reclamos que realizaran sus dos exconductores estrellas.
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