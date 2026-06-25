Marley y Flor Peña quieren que Nicolás Occhiato les pague

Fernando Burlando, abogado de la actriz, le confirmó al periodista Alejandro Guatti la gestión que esta llevando adelante para evitar que este conflicto llegue a los tribunales.

*- Fernando Burlando x Flor Pena

Luego del escándalo del jueves 18 con la imprudencia al micrófono de Florencia Peña, Luzu TV atraviesa uno de los momentos más complejos desde su creación, con repercusiones internacionales que afectan su imagen, generando interrogantes sobre su futuro.

Por el lado de Nicolás Occhiato, titular del streaming -actualmente en los Estados Unidos- no se ha conocido su posición frente a los reclamos que realizaran sus dos exconductores estrellas.