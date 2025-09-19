Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y la Peña

image

También acompañarán a la gran diva de la televisión argentina el reconocido médico urólogo Guillermo Capuya, el cantante y actor venezolano José Luis "el Puma" Rodríguez, y la bailarina Silvina Escudero.

El domingo desde las 13:45, Juana Viale recibirá en su almuerzo por El Trece, una mesa encabezada por Julieta Díaz y Pilar Gamboa, dos las tres reconocidas actrices de la obra "Las Hijas" que marcaron el debut de Adrián Suar como director teatral.

Además, se suma a la #mesaza el actor, humorista e imitador Uruguayo Roberto Peña, el cantantePablo -ex Pablito- Ruiz y el actor argentino Franco Masini.

Este domingo 21 de septiembre, a las 12, Telefe presentará un nuevo programa de "La Peña de Morfi", con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco que festejarán la llegada de la primavera a lo grande, como corresponde, con mucha música. Jorge Rojas visitará el escenario con un show imperdible y además, Destino San Javier compartirá su nuevo trabajo y Miguel "Conejito" Alejandro se cerrará con un musical bien arriba. En la pulpería, el humor estará muy presente con Alfredo Casero y Alacrán, que están promocionando la última función teatral de "Cha-Cha-Cha".

image Fabio Alberti y Alfredo Casero, dos de los emblemáticos referentes de "Cha Cha Cha"

Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.