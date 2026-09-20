Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand y habló sobre su estado de salud

La conductora dio algunos detalles acerca de la internación de su abuela. La Chiqui, de 99 años, ingresó otra vez en el Sanatorio Mater Dei por una recaída en su cuadro respiratorio.
Juana Viale volvió a ponerse al frente este sábado de La noche de Mirtha y, antes de comenzar el programa por la pantalla de eltrece, se refirió al estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, que permanece internada desde el último viernes en el Sanatorio Mater Dei.
“Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, expresó la conductora, sin brindar mayores detalles, aunque con un mensaje que buscó llevar tranquilidad a los seguidores de la histórica diva, de 99 años.
La brevedad de sus palabras tendría una explicación: mientras Mirtha ingresaba al sanatorio para una nueva internación por una recaída en su cuadro respiratorio, se llevaba adelante la grabación del programa. Por eso, al momento de ponerse al frente del ciclo, Juana habría tenido información limitada sobre la evolución de su abuela. Sin embargo, hacia el final del programa volvió a referirse al tema, aunque esta vez brindó más precisiones: “Antes de despedirme, sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”.
Además, Juana remarcó que continuará cuidando el espacio televisivo de la diva y seguirá al frente de ambos programas: La noche de Mirtha y Almorzando con Juana. “Creo que el sábado que viene voy a estar nuevamente haciendo el programa, así que un besito a mi abuela”, sostuvo.
La histórica conductora permanece internada con un “cuadro compatible con neumopatía”, según informó el último parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei.
La neumopatía es un término general utilizado en medicina para referirse a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por ese motivo, no identifica una patología específica, ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía.
Las causas pueden ser diversas. Algunas neumopatías están relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden aparecer como consecuencia del tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición prolongada a distintos contaminantes ambientales.
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