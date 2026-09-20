Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand y habló sobre su estado de salud

El último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

La histórica conductora permanece internada con un “cuadro compatible con neumopatía”, según informó el último parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei.

La neumopatía es un término general utilizado en medicina para referirse a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por ese motivo, no identifica una patología específica, ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía.

Las causas pueden ser diversas. Algunas neumopatías están relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden aparecer como consecuencia del tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición prolongada a distintos contaminantes ambientales.